Чемпионат Европы-2020 по футболу: полное расписание, календарь матчей и группы

С 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах пройдут матчи чемпионата Европы по футболу. Изначально турнир был запланирован на 2020 год, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Во второй раз в истории в первенстве континента примут участие 24 сборные. Они будут поделены на шесть групп. Два победителя каждого квартета гарантированно выйдут в 1/8 финала. Кроме того, в следующий круг пробьются четыре лучшие команды среди занявших третьи места.

В третий раз подряд на Евро сыграет сборная Украины. "Желто-синие" дебютировали на чемпионате на домашнем турнире 2012 года. Тогда команда Олег Блохина обыграла в стартовом матче Швецию (2:1), но затем уступила Франции (0:2) и Англии (0:1), вылетев уже после группового этапа.

Следующее первенстве оказалось провальным для украинцев. Под руководством Михаила Фоменко наши ребята в 2016 году во Франции проиграли все три встречи – Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1). Таким образом на чемпионатах Европы украинцы потерпели фиаско в пяти играх подряд, а их безголевая серия составляет 489 минут.

На Евро-2016 "желто-синие", которых возглавляет Андрей Шевченко, сыграют в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Стартовый матч турнира, в котором встретятся сборные Турции и Италии, пройдет 11 июня на стадионе "Стадио Олимпико".

Вашему вниманию полное расписание матчей Евро-2020.

11 июня, пятница

22:00. Турция – Италия (Рим)

12 июня, суббота

16:00. Уэльс – Швейцария (Баку)

19:00. Дания – Финляндия (Копенгаген)

22:00. Бельгия – Россия (Санкт–Петербург)

13 июня, воскресенье

16:00. Англия – Хорватия (Лондон)

19:00. Австрия – Северная Македония (Бухарест)

22:00. Нидерланды – Украина (Амстердам)

14 июня, понедельник

16:00. Шотландия – Чехия (Глазго)

19:00. Польша – Словакия (Санкт-Петербург)

22:00. Испания – Швеция (Севилья)

15 июня, вторник

19:00. Венгрия – Португалия (Будапешт)

22:00. Франция – Германия (Мюнхен)

16 июня, среда

16:00. Финляндия – Россия (Санкт–Петербург)

19:00. Турция – Уэльс (Баку)

22:00. Италия – Швейцария (Рим)

17 июня, четверг

16:00. Украина – Северная Македония (Бухарест)

19:00. Дания – Бельгия (Копенгаген)

22:00. Нидерланды – Австрия (Амстердам)

18 июня, пятница

16:00. Швеция – Словакия (Санкт-Петербург)

19:00. Хорватия – Чехия (Глазго)

22:00. Англия – Шотландия (Лондон)

19 июня, суббота

16:00. Венгрия – Франция (Будапешт)

19:00. Португалия – Германия (Мюнхен)

22:00. Испания – Польша (Севилья)

20 июня, воскресенье

19:00. Италия – Уэльс (Рим)

19:00. Швейцария – Турция (Баку)

21 июня, понедельник

19:00. Северная Македония – Нидерланды (Амстердам)

19:00. Украина – Австрия (Бухарест)

22:00. Россия – Дания (Копенгаген)

22:00. Финляндия – Бельгия (Санкт–Петербург)

22 июня, вторник

22:00. Чехия – Англия (Лондон)

22:00. Хорватия – Шотландия (Глазго)

23 июня, среда

19:00. Словакия – Испания (Севилья)

19:00. Швеция – Польша (Санкт-Петербург)

22:00. Германия – Венгрия (Мюнхен)

22:00. Португалия – Франция (Будапешт)

1/8 финала

26 июня, суббота

19:00. 2A – 2B (Амстердам), матч 1

22:00. 1A – 2C (Лондон), матч 2

27 июня, воскресенье

19:00. 1C – 3D/E/F (Будапешт), матч 3

22:00. 1B – 3A/D/E/F (Севилья), матч 4

28 июня, понедельник

19:00. 2D – 2E (Копенгаген), матч 5

22:00. 1F – 3A/B/C (Бухарест), матч 6

29 июня, вторник

19:00. 1D – 2F (Лондон), матч 7

22:00. 1E – 3A/B/C/D (Глазго), матч 8

1/4 финала

2 июля, пятница

19:00. Победитель матча 6 – победитель матча 5 (Санкт–Петербург)

22:00. Победитель матча 4 – победитель матча 2 (Мюнхен)

3 июля, суббота

19:00. Победитель матча 1 – победитель матча 3 (Баку)

22:00. Победитель матча 8 – победитель матча 7 (Рим)

1/2 финала

6 июля, вторник

22:00. Победитель ЧФ1 – победитель ЧФ2 (Лондон)

7 июля, среда

22:00. Победитель ЧФ3 – победитель ЧФ4 (Лондон)

Финал

11 июля, воскресенье

22:00 (Лондон)

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Бахрейна в первом спарринге перед Евро-2020. В календаре "желто-синих" накануне первенства значатся еще два поединка.

Расписание спаррингов сборной Украины:

23.05 (21:00). Украина – Бахрейн – 1:1 / ОБЗОР

03.06 (21:00). Украина – Северная Ирландия

07.06 (19:00). Украина – Кипр

Главный тренер украинцев Андрей Шевченко принял решение вызвать в расположение команды нового футболиста. Кроме того, "желто-синие" лишились двух важных игроков полузащиты.

Отметим, что УЕФА пришлось сократить количество городов Евро-2020 с 12 до 11. Из списка был исключен Дублин, а Севилья примет матчи вместо Бильбао.

Также стоит подчеркнуть, что сборная Нидерландов не смогла заявить на турнир главную звезду.