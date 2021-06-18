Англия не смогла победить Шотландию в британском дерби на Евро-2020

Сборная Англии сыграла вничью против Шотландии в матче второго тура Евро-2020. Британское дерби завершилось со счетом 0:0, поединок принимал стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Несмотря на то, что англичане считались фаворитами, поразить ворота Дэвида Маршалла им не удалось. Соперники достаточно часто били по воротам друг друга, но попасть в створ смогли всего по одному разу.

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В двух матчах англичане забили всего один гол. В матче с хорватами отличился Рахим Стерлинг.

Англия - Шотландия - 0:0

Предупреждения: Макгинн, 16, О'Донелл, 87

Англия: Пикфорд, Джеймс, Стоунз, Мингс, Шоу, Райс, Филлипс, Фоден (Грилиш, 63), Маунт, Стерлинг, Кейн (Рэшфорд, 75)

Шотландия: Маршалл, Мактоминей, Хенли, Тирни, О'Донелл, Макгинн, Гилмор (Армстронг, 76), Макгрегор, Робертсон, Дайкс, Адамс (Нисбет, 86)

Интересно, что другой матч в группе D тоже завершился ничьей. Хорватия не смогла дожать Чехию.

Теперь ситуация в группе выглядит так:

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

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