Сборная Украины выиграла впервые за 8 матчей, отомстив Северной Ирландии перед Евро-2020

Сборная Украины прервала серию без побед, минимально обыграв Северную Ирландию во втором контрольном матче перед Евро-2020. Наши соотечественники выиграли впервые за восемь матчей и отомстили британцам за поражение на Евро-2016.

Подопечные Андрея Шевченко начали поединок в хорошем темпе и создали первый шанс уже на первой минуте. Ярмоленко оказался на ударной позиции в штрафной площади, но пробил рядом с дальней штангой.

Линия обороны британской команды располагалась практически у центра поля, что позволяло украинцам выполнять длинные передачи за спины защитникам и создавать острые моменты. Так произошло на исходе 9-й минуте встречи, когда Зубков вырвался на оперативное пространство и прострелил на Яремчука, но с его выстрелом справился голкипер Северной Ирландии Пикок-Фаррелл.

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С углового, который последовал после этого, и был открыт счет в противостоянии. Наши соотечественники выиграли подбор после подачи со стандарта и выполнили навес уже с другого фланга. На дальней штанге оказался Зубков, которому никто не помешал забить дебютный гол за сборную.

Главным действующим лицом сборной Украины в первом тайме стал Ярмоленко. Наш капитан практически не играл за "Вест Хэм" во второй половине сезона, поэтому был полон решимости доказать, что не зря получил вызов в национальную команду.

Андрей постоянно оказывался в центре внимания и имел две отличных возможности для гола на 30-й и 33-й минутах. Сначала его фирменному удару в дальний угол не хватило точности, а затем его попытку заблокировал британский защитник.

В одной из следующих атак Северная Ирландия создала свой первый по-настоящему опасный момент в поединке, и пришел он со стандарта. Георгию Бущану пришлось сильно постараться, чтобы спасти свою команду после выстрела головой.

Вторая половина началась с натиска наших соперников, которые были решительно настроены на то, чтобы сравнять счет. Несмотря на то, что подопечным Шевченко удалось отодвинуть игру от своих ворот, моменты у владений Пикока-Фаррелла стали возникать гораздо реже.

На 63-й минуте отличный шанс получил Руслан Малиновский после того, как Ярмоленко заработал опаснейший штрафной, но игрок "Аталанты" пробил сильно выше цели. Гости тут же ответили своим шансом, но удар Маккэнна прошел рядом со штангой.

Игру нашей сборной освежил выход дебютанта Георгия Судакова, действия которого позволили создать несколько убойных моментов. Несмотря на огромное количество опасных контратак, украинцы не сумели конвертировать свои шансы в хотя бы один гол. Отличные возможности для взятия ворот упустили Беседин, Ярмоленко и все тот же Судаков.

Украина – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Зубков, 10

Украина: 1. Бущан – 16. Миколенко, 13. Забарный, 22. Матвиенко, 21. Караваев, 5. Сидорчук, 8. Малиновский, 10. Шапаренко, 7. Ярмоленко, 20. Зубков, 9. Яремчук

Северная Ирландия: 1. Пикок-Фаррелл – 5. Браун, 17. Макнейр, 20. Кэткарт, 4. Баллард, 6. Сэвилл, 7. Макгинн, 11. Фергюсон, 14. Даллас, 16. Маккэнн, 21. Мадженнис

Напомним, что в преддверии Евро-2020 подопечные Шевченко проведут еще один спарринг против Кипра (7 июня). На самом чемпионате украинцы встретятся с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб определился с окончательным составом, который представит нашу сборную на турнире. Стало известно, почему шанс проявить себя получил 18-летний дебютант из "Шахтера" Георгий Судаков.