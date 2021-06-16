Финляндия – Россия: онлайн видео голов матча Евро-2020

Сборная Финляндии в номинально домашнем матче проигрывает России со счетом 0:1 после первого тайма. Поединок Евро-2020 проходит в Санкт-Петербурге.

Скандинавская команда забила уже на 3-й минуте, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Первый "чистый" гол состоялся в добавленное к первому тайму время. Партнер украинца Руслана Малиновского по "Аталанте" Алексей Миранчук получил мяч в штрафной площади и нанес красивый обводящий удар в дальнюю "девятку".

Гол: 0:1 – 45+2, Алексей Миранчук

Финляндия: 1. Градецки – 2. Араюури, 3. О'Шонесси, 4. Тойвио, 18. Уронен, 22. Райтала, 6. Камара, 8. Лод, 11. Шуллер, 10. Пукки, 20. Похьянпало

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Россия: 16. Сафонов – 2. Фернандес, 3. Дивеев, 14. Джикия, 7. Оздоев, 8. Баринов, 11. Зобнин, 15. Миранчук, 17. Головин, 23. Кузяев, 22. Дзюба

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня на Евро-2020 прошло два поединка. Сначала Португалия забила 3 гола за 8 минут и разгромила Венгрию, а затем Франция одержала минимальную победу над Германией благодаря курьезному автоголу.