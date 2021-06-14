Чехия обыграла Шотландию на Евро-2020, забив гол с центра поля. Видео

Сборная Чехии стартовала на Евро-2020, одержав выездную победу над Шотландией. Поединок, который состоялся в Глазго, закончился со счетом 2:0, а второй гол в матче был забит ударом с центра поля.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Команды создали приблизительно одинаковое количество опасных моментов. У британцев возможности для гола не использовали Эндрю Робертсон и Линдон Дайкс.

У чехов наиболее заметным персонажем на поле был Патрик Шик. Сначала нападающий не сумел пробить Дэвида Маршалла ударом головой, но со второй попытки таки оставил голкипера не у дел, когда получил еще один шанс на 42-й минуте.

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После перерыва моменты у ворот обеих команд стали возникать еще чаще, поэтому неудивительно, что еще один гол был забит в начале второй половине. Удар, исполненный Шиком, если и не станет лучшим на Евро-2020, то точно будет претендовать на это звание. Нападающий гостей получил мяч в центре поля, поднял голову и увидел, что Маршалл вышел слишком далеко, и без раздумий пробил ему за шиворот.

Шотландцы сразу же включились в игру и создали немало моментов, но настоящими героями второй половины стали Томаш Вацлик, который отбивал все удары британцев, и его линия обороны, которая помогла ему сыграть "на ноль".

Шотландия – Чехия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 Шик, 42; 0:2 Шик, 52.

Шотландия: Маршалл – Хенли, Купер, Хендри – О’Доннелл, Армстронг, Макгинн, Мактоминей, Робертсон – Дайкс, Кристи.

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка, Калас, Борил – Крал, Соучек – Масопуст, Дарида, Янкто – Шик.

Напомним, что кроме этих двух команд в группе D выступают Англия и Хорватия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня на чемпионате Европы состоялось три матча. Сначала англичане минимально обыграли хорватов, затем Австрия разобралась с Северной Македонией, а в главном поединке дня Нидерланды взяли верх над Украиной.