Венгрия – Португалия: видео голов матча Евро-2020

Сборная Венгрии по футболу на последних минутах была разгромлена командой Португалии (0:3) в 1-м туре чемпионата Европы-2020. Поединок прошел в Будапеште на "Пушкаш Арене".

Все ключевые события матча состоялись на последних минутах. На 80-й минуте судья не засчитал гол венгров, так как их форвард забежал в офсайд. Это разбудило Португалию и за 8 минуты действующие чемпионы континента вкатили три безответных мяча. Криштиану Роналду оформил дубль и установил несколько рекордов.

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Венгрия – Португалия 0:3 (0:0, 0:3)

Видео дня

Голы: 0:1 – 84, Геррейру

0:2 – 87, пенальти Роналду

0:3 – 90, Роналду.

Венгрия – Гулачи, Фиола (Варга, 89), Салаи, Ботка, Ловренчич, Шафер (Него, 66), Надь (Варга, 89), Шаллаи (Шен, 78), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Орбан, Салаи.

Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Саншеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Бруну Фернандеш (Моутинью, 89), Диогу Жота (Андре Силва, 81), Роналду.

Предупреждения: Рубен Диаш (38), Него (80), Орбан (86).

Напомним, что в понедельник, 14 июня, на чемпионате Европы по футболу-2020 прошли игры 1-го тура в группах D и Е.

Настоящая сенсация произошла в Севилье, где сборная Испания не смогла сломить сопротивление шведов.

Кроме того Чехия была сильнее Шотландии (0:2), а Польша неожиданно уступила Словакии (1:2).

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".