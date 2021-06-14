Польша – Словакия 1-2: видео голов матча Евро-2020

Сборная Польши проиграла Словакии в матче первого тура Евро-2020 со счетом 1:2. Решающий гол был забит после того, как поляки остались в меньшинстве.

Поединок прошел в Санкт-Петербурге, где недавно Россия разгромно проиграла Бельгии. Польша и Словакия выступают в группе Е, их соперниками являются Испания и Швеция.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть все голы соседей Украины на чемпионате Европы.

Польша – Словакия – 1:2

Голы:

0:1 – Щенсны, 18 (автогол)

1:1 – Линетты, 46

1:2 – Шкриньяр, 69

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Видео дня

Сборная Украины в стартовом матче на Евро-2020 проиграла Нидерландам. В матче с пятью голами команда Андрея Шевченко отличилась дважды.

Также в СМИ появилась информация о том, что между двумя игроками сборной Украины произошел конфликт в раздевалке.