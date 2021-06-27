Бельгия выбила чемпиона Европы Португалию с Евро-2020. Видео гола, фото, статистика, сетка плей-офф

Первый номер рейтинга ФИФА сборная Бельгии обыграла чемпиона Европы Португалию на Евро-2020. Поединок 1/8 финала состоялся в Севилье и завершился со счетом 1:0.

До этого команды встречались между собой 18 раз. В пяти матчах успех праздновали бельгийцы. Еще 7 раз была зафиксирована ничья.

Обе команды начали матч пешком. Португалия спокойно перекатывала мяч на своей половине поля, в то время как Бельгия даже не помышляла о прессинге.

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С 10-й минуты ситуация зеркально перевернулась. Уже бельгийские футболисты взяли игру под свой контроль, немного прижав соперника к воротам.

Ближе к середине тайма у сборной Португалии возник первый по настоящему опасный момент. На 26-й минуте Вермален метрах в 30 от ворот сыграл рукой. Бить взялся Криштиану Роналду, но мощнейший выстрел парировал Тибо Куртуа.

Мяч большей частью находился в районе центрального круга, переходя от одной к другой команде. Игроки больше работали на разрушение чужих атак, чем на созидание своих.

В результате зрители периодически начинали свистеть, требуя больше активностей от футболистов. На "Ла-Картухе" продолжался довольно закрытый футбол. Обе команды явно побаивались друг друга и поэтому не хотели рисковать.

Все изменилось под занавес тайма. Ничего бельгийцы не создавали в своих атаках вплоть до 42 минуте когда мощнейший дальний выстрел Торгана Азара сделал счет 1:0.

Второй тайм начался для бельгийцев с потери. На 48-й минуте Кевин Де Брюйне неожиданно остановился и стал показывать тренерскому штабу, что не может продолжить игру.

Его заменил Дрис Мертенс.

Фернанду Сантуш также решил добавить креатива команде, выпустив лидера "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. Бернарду Силву был малозаметен все это время, поэтому замена выглядела очень логичной.

К 20-й минуте мячом больше владели португальские игроки. Они большими силами оккупировались на половине поля Бельгии, рискуя не успеть в защиту и пропустить контратаку.

Бельгийцы пытались успокоить игру, но португальцы своим прессингом не давали им свободы. К 71-й минуте темп игры вновь упал. Бельгия явно играла по результату, никуда не торопясь.

Португальские игроки все больше и больше наращивали давление и на 82-й минуте лишь реакция Куртуа спасла от гола Жоау Феликса. В следующей атаке Геррейру попал в штангу.

Заключительные мгновения матча прошли в штурме ворот голкипера "Реала", но перевести матч в овертайм уже бывшие чемпионы Европы не смогли.

В 1/4 финала подопечные Роберто Маринеса сыграют в пятницу, 2 июля против Италии. Начало в 22:00.

Бельгия – Португалия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 42 Азар.

Бельгия – Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Вермален, Менье, Азар (Дендонкер, 90), Тилеманс, Азар (Карраско, 87), Витцель, де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку.

Португалия – Руй Патрисиу, Пепе, Диогу Далот, Рубен Диаш, Геррейру, Пальинья (Данилу Перейра, 78), Моутинью (Жоау Феликс, 56), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 56), Саншеш (Сержиу Оливейра, 78), Диогу Жота (Андре Силва, 70), Роналду.

Предупреждения: Пальинья (45), Диогу Далот (51), Вермален (72), Пепе (77), Алдервейрелд (81).

СТАТИСТИКА МАТЧА

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Напомним, что в 3-мтуре группового этапа Португалия свела вничью поединок против Франции. Итоговый счет на "Пушкаш Арене" (2:2).

СЕТКА ПЛЕЙ-ОФФ

В этой игре Криштиану Роналду повторил мировой рекорд.