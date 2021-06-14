Автогол и удаление: Словакия в драматическом матче победила Польшу на Евро-2020

Сборная Словакии победила Польшу со счетом 2:1 в матче 1-го тура Евро-2020. Победный гол словаки забили после того, как их соперник остался в меньшинстве.

Счет размочили уже на 18-й минуте. Мак здорово прорвался по левому флангу, вбежал в штрафную площадку и пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу, потом в руку Щесны и закатился в ворота.

Поляки сравняли счет в самом начале второго тайма. Несколько точных пасов хватило, чтобы вывести Линетти на шикарную ударную позицию. Голевую передачу на свой счет записал Рыбус.

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Но на 62-й минуте Крыховяк нарвался на вторую желтую карточку и поляки остались вдесятером.

Словаки воспользовались преимуществом і на 69-й Шкриньяр вывел свою команду вперед – удачно поймал мяч после подачи с углового.

Польша – Словакия – 1:2

Голы: Линетты (46) – Щесны (18, автогол), Шкриньяр (69)

Предупреждения: Крыховяк (22) – Губочан (20)

Удаление: Крыховяк (62)

Польша: Щенсны, Берешински, Глик, Клих (Модер, 85), Беднарек, Линетты (Франковски, 74), Крыховяк, Левандовски, Зелински (Свидерски, 85), Южвяк, Рыбус (Пухач, 74);

Словакия: Дубравка, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Пекарик (Косцелник, 79), Дуда (Грегуш, 91), Гамшик, Гараслин (Дюриш, 87), Куцка, Мак (Суслов, 87), Громада (Грошовски, 79).

Отметим, этот матч прошел в Санкт-Петербурге, где недавно Россия разгромно проиграла Бельгии. В группе Е соперниками соседей Украины также являются Испания и Швеция. Их поединок можно будет посмотреть на OBOZREVATEL.

Сборная Украины в стартовом матче на Евро-2020 проиграла Нидерландам. Команда Андрея Шевченко забила два гола, но упустила ничью в концовке встречи.