Автогол и удаление: Словакия в драматическом матче победила Польшу на Евро-2020
Сборная Словакии победила Польшу со счетом 2:1 в матче 1-го тура Евро-2020. Победный гол словаки забили после того, как их соперник остался в меньшинстве.
Счет размочили уже на 18-й минуте. Мак здорово прорвался по левому флангу, вбежал в штрафную площадку и пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу, потом в руку Щесны и закатился в ворота.
Поляки сравняли счет в самом начале второго тайма. Несколько точных пасов хватило, чтобы вывести Линетти на шикарную ударную позицию. Голевую передачу на свой счет записал Рыбус.
Но на 62-й минуте Крыховяк нарвался на вторую желтую карточку и поляки остались вдесятером.
Словаки воспользовались преимуществом і на 69-й Шкриньяр вывел свою команду вперед – удачно поймал мяч после подачи с углового.
Польша – Словакия – 1:2
Голы: Линетты (46) – Щесны (18, автогол), Шкриньяр (69)
Предупреждения: Крыховяк (22) – Губочан (20)
Удаление: Крыховяк (62)
Польша: Щенсны, Берешински, Глик, Клих (Модер, 85), Беднарек, Линетты (Франковски, 74), Крыховяк, Левандовски, Зелински (Свидерски, 85), Южвяк, Рыбус (Пухач, 74);
Словакия: Дубравка, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Пекарик (Косцелник, 79), Дуда (Грегуш, 91), Гамшик, Гараслин (Дюриш, 87), Куцка, Мак (Суслов, 87), Громада (Грошовски, 79).
Отметим, этот матч прошел в Санкт-Петербурге, где недавно Россия разгромно проиграла Бельгии. В группе Е соперниками соседей Украины также являются Испания и Швеция. Их поединок можно будет посмотреть на OBOZREVATEL.
Сборная Украины в стартовом матче на Евро-2020 проиграла Нидерландам. Команда Андрея Шевченко забила два гола, но упустила ничью в концовке встречи.