На фоне вчерашней новости (19 сентября – Ред.) об успешном применении новейшего перехватчика реактивных шахидов я по неосторожности зашел в Facebook и прочитал примерно следующий комментарий: "... вчера реактивный шахид летал через весь Киев, а эти придурки просто наблюдали за ним, а теперь мы слушаем очередную сказочку о перехватчиках".

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Знаете, в чем проблема украинского фейсбука? Мнения специалистов тонут в постах от настоящих невежд (часто сгенерированных искусственным интеллектом), а также в комментариях простого народа, которому всё время кто-то чем-то обязан.

Специалисты же по военной тематике (тем более из профильных группировок войск или по направлениям ЛБС) обычно вынуждены хранить молчание, чтобы не давать врагу подробной информации о ходе развертывания тех или иных сил и средств.

И так получается, что ПВОшники – идиоты, производители – кретины, но только пользователь, сидящий на диване и прячущийся от ТЦК, или уже давно на пенсии и вообще никому ничего не должен, или просто домохозяйки/домохозяева, офисные работники, держатели экономических фронтов, мощные продавцы чехлов для телефонов с аниматорами и остальные категории населения – молодцы. И, бедняги, страдают от налетов баллистических ракет и дронов.

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Пока придурки из ПВО "на сигаретку" просто наблюдают (с).

Страдают – без вопросов. Все страдают. В том числе семьи военнослужащих, которые не видят их неделями и месяцами, работники оборонных заводов, которые 100% времени рискуют быть заживо погребенными под бетонными перекрытиями.

Так вот, садитесь в круг, я вам немного расскажу о хронологии событий, чтобы развеять иллюзии народа-богоносца относительно собственной роли в истории.

Украина получила с обретением независимости огромный арсенал сил и средств ПВО. Там были как легендарные "Шилки" и "Осы", так и тонны ПЗРК и мощные комплексы типа С-300.

Получила промышленность, которая, с одной стороны, умела часть из этого ремонтировать и поддерживать в надлежащем состоянии, а, с другой, пробовать делать свои зенитно-ракетные комплексы и т. п.

Получила огромное количество высококвалифицированных специалистов. Которые разбирались в конструкторской работе и понимали ключевой термин для любого завода – "культуру производства".

За годы независимости народ-богоносец не только не собирался ни с кем воевать, но и, очевидно, не собирался защищать своё небо, поскольку систематически выбирал во власть тех, кто:

а) продавал зенитно-ракетные комплексы по всему миру, а остальные тупо снимал с вооружения и перерабатывал на металлолом

б) свел финансирование собственной прикладной науки практически к нулю, выставил специалистов профильных институтов и заводов на рынок торговать трусами, а оборонные предприятия либо превратил в торгово-развлекательные комплексы, над которыми теперь летают ракеты, либо просто снес и застроил территорию жилыми комплексами, над которыми теперь летают дроны.

в) сократил финансирование армии так, что между оставшимися комплексами ПВО валялись гнилые кабели, а зарплата военнослужащего, который почему-то должен был охранять покой граждан, была меньше зарплаты кассира в супермаркете;

г) сократил финансирование фундаментальной науки и профильных институтов настолько, что мы, фактически, лишились возможности мечтать о своей элементной базе для перспективных ЗРК.

Повсюду бытовало мнение, что "если что, мы продадим зерно и все-все-все в мире капитализма и глобальной торговли купим просто за бабки".

Привет, народ-богоносец, тебе из 2026 года. У меня для тебя много плохих новостей.

Но вернёмся назад, в 2022-й.

Небо чудом удержало ту ПВО, которую не только не распилили на металлолом, но и которая в той или иной степени была восстановлена с 2014-го по 2022-й год. Первые крылатые ракеты и авиация россиян уничтожались именно старыми "Буками", С-300, МиГ-29, Су-27 и ПЗРК, которые были моего возраста.

Хотя фантастики здесь не было. Это была планомерная работа с 2014 года, а также мужество, доблесть и мастерство бойцов, которые поднимались в небо и вступали в бой, "выжигали" глаза экранами радаров, вглядывались в визоры комплексов и так далее.

Извините, я немного в галопе, пропуская кучу деталей, но как есть.

Дело в том, что "придурки" из ПВО не отдали небо россиянам и не позволили превратить Киев и остальную Украину в новое Алеппо (погуглите) ковровыми бомбардировками с ТУ-22М3 или подобных самолетов.

Далее последовали поставки "Пэтриотов", "Гепардов", "Хоуков", авиации от союзников и партнеров.

Но вдруг появились очень "смешные" балалайки от россиян – иранские "шахиды". Хихиканье и шутки о дозвуковых "тарахтелках" резко сменились слезами, потому что оказалось, что в целом развитый мир отвык бороться с такими низкоскоростными, дешёвыми и массовыми целями. Петриоты и реактивная истребительная авиация – практически бессильны.

Снова возросла роль пулеметов, мобильных огневых (и просто огневых) групп с браунингами, КПВТ и пулеметами Максима, ЗУ-23-2, модернизированных "Шилок" (они же "Рокачи"), стареющих "Гепардов" с баз хранения, армейской авиации на немолодых Ми-8, пушек С-60 и т. п.

Всё это происходило, развертывалось и возникало "на ходу" в морях крови и пота, подвергаясь ударам по ремонтным базам, переводу ПВОшников в пехоту, потому что маменькины сыновья прятались от ТЦК, а у нас рушились целые участки фронта. Я уже не говорю о нехватке снарядов определенных калибров, ракет для зенитных комплексов, радаров (ведь это наши "глаза"!), пикапов, планшетов, топлива (!) и профессиональных командиров (!!!).

Но в какой-то момент сложилось впечатление, что мы одолеваем воздушного врага в виде "Шахедов"/"Гераней"/"Гербер".

Тогда россияне увеличили высоту пролета дронов, и всё, что стреляет пулями, оказалось беспомощным.

Нет, в этом был смысл, потому что это закрывало низкие высоты, на которые "шахиды" теперь не забирались (в этом заключается разница между мнением диванных кретинов, которые начали рассказывать о ненужности МВГ, и мнениями профильных специалистов. Как-то так получалось, что там, где "ненужные" МВГ убирали, – шахиды снова начинали летать низко. Ой.), однако военные и производители вооружений начали искать недорогое и быстрое решение по уничтожению шахидов.

Кто-то (мне неизвестно кто, но присвойте ему, пожалуйста, звание Героя Украины. Я не шучу. Или, если это гражданский – какой-то гражданский аналог высшей государственной награды) додумался превратить FPV-дрон в летающую смерть для российских балалаек. Так появились дроны-перехватчики. "Писюны", "стинги", "литавры" и прочие с жужжанием взлетали в небо, искали цель и поражали ее.

Инженеры в круглосуточном (!) режиме искали решения сложных технических задач, выезжали вместе с производителями на позиции, мерзли при минус 20 и плавали в грязи и трясине.

Что бы ни рассказывали писаки из фейсбука о том, что нужны зенитные ракеты или что дроны – это ерунда, однако именно дроны-перехватчики от десятка отечественных производителей в руках обычных мобилизованных мужчин и женщин сломали зубы Российской Федерации в ее попытке завалить Украину тысячами обычных "гераней", "гербер", "пародий", "молний" и прочего. Небо пылало. Это исторический факт, зафиксированный в сотнях журналов боевых действий. Если бы авторы термина "дол..бы из ПВО" наконец-то пошли в армию и по сменным графикам дежурили на позициях, на пунктах управления или у пультов пилотов и экранов радаров – они бы закрыли свои ротики, дали обет молчания и самостоятельно отгрызли себе пальцы, чтобы больше не писать бред в комментариях.

Очень просто критиковать за прилеты, ведь оно же прилетело, но трудно же признать тысячи сбитых целей, которые не долетели до мирных городов, потому что… оно же никуда не попало, и писаки на своей шкуре ничего не почувствовали.

Потому что их перехватили, уничтожили, загнали в землю или они погибли от целенаправленного удара по позициям ПВО, ведь позиции ПВО для врага – приоритетны.

(Вечная слава всем воинам, выполнявшим задачи по противовоздушному прикрытию, не бросившим посты и до последнего сопровождавшим цели, чтобы навести на них средства поражения).

На полях же обломки вражеских дронов собирают полиция и ГСЧС, но "диванные эксперты" не пойдут работать в полицию, ведь это "мусора", а в ГСЧС – ну вы что, это же опасная работа, и зарплату платят не такую, как в магазине по продаже чехлов для айфона.

Причем во всем вышесказанном мы оставляем за скобками огромный пласт работы по тактике применения имеющихся сил и средств, которая была ключевой. Можно иметь бесконечное количество патронов и ракет, но если стрелять не там или не туда – толку от этого никакого.

Почему я об этом не пишу подробно? Потому что это не дело социальных сетей. В то же время именно в этой сфере Украине очень не хватало и до сих пор не хватает профессиональных командиров.

Теперь мы получили следующую итерацию.

Турбореактивные герани, бандероли.

Другие высоты, логика применения, практическая неэффективность пуль и обычных мультироторных дронов-перехватчиков.

Снова работают конструкторские бюро. Снова поиски решений. Месяцы попыток, ошибок, ночевок на полигонах, преждевременной радости и самоуверенных анонсов. Множество "узких" мест в деталях турбореактивных перехватчиков, ведь мы вспоминаем о специалистах с трусами на рынке, уничтоженных высокотехнологичных заводах и нежелании партнеров продавать нам хоть что-то, потому что им самим это нужно, ведь скоро полноценная Третья мировая (привет, цивиль. До сих пор утешаешь себя иллюзиями, что то, что ты читаешь в новостях, ни на что не намекает? Аналогии провести не можешь? Часик тикает. Думай)…. Дрон-перехватчик сначала равномерно загудел, соплом отбрасывая лёгкую пыль из-под катапульты. Пилот очень плавно выжал газ до предела, и рев турбореактивного двигателя заложил уши так, что пришлось слегка приоткрыть рот. Вихрь кусков земли и стеблей неубранного урожая разлетелся во все стороны, а корпус блестящей машины, казалось, едва ощутимо задрожал, пытаясь взмыть в небо.

Кнопка "Пуск" запустила нервную систему из электрических линий сцепного механизма катапульты, и птичка, ни на секунду не останавливаясь, помчалась в низкое свинцовое небо, ища безразличными линзами камер опасную "Герань-5". Я с ошеломлённой улыбкой повернулся к оператору.

Слов не понадобилось. … пилоту пришлось снизить скорость, чтобы случайно не обогнать цель… Дальше вы знаете, ведь читали в новостях.

До победы — ещё далеко, потому что есть масса нюансов, но мы победим.

Потом снова начнём проигрывать. И снова побеждать.

Но у нас нет выбора, кроме как завершить эту войну на победном этапе цикла.

Украина стоит. Украина борется. Несмотря на тяжелое наследие от народа-богоносца, который не очень любит платить налоги, ведь посмотрите на этих коррупционеров, и не очень хочет идти в ТЦК, потому что не все, оказывается, рождены для войны, сотни тысяч людей самоотверженно ищут решения новых угроз и уже пятый год не опускают руки.

Ведь легче всего ныть и говорить, что мы все обречены.

Легче всего пытаться имитировать мирную жизнь, не замечать войны и жаловаться на судьбу.

Труднее – вступить в Силы обороны или хотя бы изучить математику/физику/химию/электротехнику, чтобы присоединиться к командам разработчиков.

Чрезвычайно трудно – построить страну с институтами, которые думают о будущем, а не о бегстве своих руководителей в Вену.

Но никто и не обещал, что будет просто.

Однако что точно легко – не критиковать в соцсетях боевую работу военных, если ты гражданский.

В армии масса проблем. В ПВО тоже. Но это головная боль военных и военно-политического руководства, а уж точно не повод называть кого-то "придурками".

Приди и покажи, как надо.

Поэтому.

"Верю в ВСУ" должно означать и "Верю ВСУ", потому что Армия до сих пор – это все, что у нас всех есть. И останется у всех в течение следующих нескольких очень тяжелых для всего мира лет.

Почти все, кто здесь, в Лавах, хотят выиграть эту войну и вернуться домой.

Домой – туда, где стоит дом и все живы.

В том числе родные, друзья, приятели, незнакомые соседи, та бариста из кофейни, учительница младших классов, "тетя на кассе" в супермаркете, бабушка у подъезда и все-все-все дети на всех игровых площадках и во всех классах.