Дания – Бельгия: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Дании потерпела свое второе поражение на чемпионате Европы по футболу-2020. Скандинавы во 2-м туре уступили команде Бельгии – 1:2.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям видеообзор матча.

Дания – Бельгия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 2 Поульсен, 1:1 – 54 Азар, 1:2 – 70 де Брюйне.

Дания – Шмейхель, Вестергор (Ольсен, 84), Кристенсен, Кьер, Васс (Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 72), Дамсгор (Корнелиус, 72), Мэле, Поульсен (Нергор, 62), Брэйтуэйт.

Бельгия – Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витцель, 59), Азар (Вермален, 90), Карраско (Азар, 59), Лукаку, Мертенс (де Брюйне, 46).

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Предупреждения: Васс (59), Дамсгор (69), Йенсен (82), Азар (90).

Напомним, что игра сборной Дании в первом туре была прервана из-за драматического инцидента с лидером команды. Кристиан Эриксен в конце первого тайма потерял сознание.

Позже у футболиста остановилось сердце.

Спортсмена спас разряд дефибрилятора, после чего Кристиана срочно отправили в госпиталь. Позже стало ясно, что игроку предстоит операция.

Кроме того, спортивный врач оценил перспективы Эриксена вернуться в большой футбол.

Напомним, что Бельгия и Дания играют в группе B вместе с Россией и Финляндией. Последние накануне провели очную встречу, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".