Италия в роскошном матче обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020. Встреча в Мюнхене завершилась победой подопечных Роберто Манчини – 2:1.

Поединок получился невероятно интересным и напряженным. Уже на 13-й минуте капитан "скуадры адзурры" Леонардо Бонуччи отправил мяч в ворота соперника, но сделал это из положения вне игры.

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Еще через 10 минут отличный сейв совершил голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который отразил обводящий удар лидера бельгийцев Кевина де Брюйне с 20 метров.

Команды играли атака на атаку. При этом бельгийцы больше рассчитывали на быстрые контратаки и силу своего суперфорварда Ромелу Лукаку.

А на 31-й минуте итальянцы все же открыли счет. После обрезки перед штрафной "красных дьяволов" мяч оказался у Бареллы, который обыграл двух защитников и вбил мяч в угол метров с семи.

На 44-й минуте роскошный гол удался хавбеку итальянца Лоренцо Инсинье. Он сместился в центр и метров с 23-х отправил мяч точно в дальний угол ворот Тибо Куртуа.

Казалось, что 45-минутка так и завершится, но перед самым свистком на перерыв бельгийцы заработали пенальти и Ромелу Лукаку сократил счет.

Второй тайм начался с атак итальянцев, которые попытались в третий раз огорчить соперника, но вместо этого едва не нарвались на контратаку, которую остановил лишь Доннарумма.

На 61-й минуте Лукаку после прострела от де Брюйне бил наверняка в упор, но попал точно в защитника. Еще через пять минут Спинаццола не реализовал убойный момент после паса Бонуччи.

С середины второго тайма игра раскрылась еще больше. Бельгийцы бросились отыгрываться, нарываясь на ответные выпады Италии.

На 78-й минуте Спинаццола получил тяжелую травму. Итальянец расплакался, а с поля его унесли на носилках.

На последних минутах бельгийцы постарались организовать штурм ворот Доннаруммы, но не смогли спасти игру.

Бельгия – Италия 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 31 Барелла, 0:2 – 44 Инсинье, 1:2 – 45, пенальти Лукаку.

Бельгия – Куртуа, Вермален, Алдервейрелд, Вертонген, Менье (Шадли, 70; Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 69), Витцель, де Брюйне, Азар, Доку, Лукаку.

Италия – Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола (Эмерсон, 79), Верратти (Кристанте, 74), Жоржиньо, Кьеза (Толои, 90), Барелла, Инсинье (Берарди, 79), Иммобиле (Белотти, 74).

Предупреждения: Верратти (20), Тилеманс (21), Берарди (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми в полуфинал Евро-2020 вышли испанцы, которые лишь в серии пенальти сломили сопротивление швейцарцев.