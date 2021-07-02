Италия в роскошном матче обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
5 минут
2,0 т.
Италия в роскошном матче обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020. Встреча в Мюнхене завершилась победой подопечных Роберто Манчини – 2:1.

Поединок получился невероятно интересным и напряженным. Уже на 13-й минуте капитан "скуадры адзурры" Леонардо Бонуччи отправил мяч в ворота соперника, но сделал это из положения вне игры.

Команды перед матчем.
Бонуччи забивает из офсайда.
Видео дня
Гол Бонуччи не засчитает.

Еще через 10 минут отличный сейв совершил голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который отразил обводящий удар лидера бельгийцев Кевина де Брюйне с 20 метров.

Итальянцы протестуют против отмены гола.
Бельгийцы пропустили дважды в первом тайме.

Команды играли атака на атаку. При этом бельгийцы больше рассчитывали на быстрые контратаки и силу своего суперфорварда Ромелу Лукаку.

Удар Ромелу Лукаку.
Борьба за мяч в матче.

А на 31-й минуте итальянцы все же открыли счет. После обрезки перед штрафной "красных дьяволов" мяч оказался у Бареллы, который обыграл двух защитников и вбил мяч в угол метров с семи.

Защитники Бельгии провалились в первом тайме.
Ромелу Лукаку.

На 44-й минуте роскошный гол удался хавбеку итальянца Лоренцо Инсинье. Он сместился в центр и метров с 23-х отправил мяч точно в дальний угол ворот Тибо Куртуа.

Инсинье забивает второй гол Италии.
Инсинье празднует гол.

Казалось, что 45-минутка так и завершится, но перед самым свистком на перерыв бельгийцы заработали пенальти и Ромелу Лукаку сократил счет.

Арбитр показывает желтую карточку.
Лукаку забивает пенальти.

Второй тайм начался с атак итальянцев, которые попытались в третий раз огорчить соперника, но вместо этого едва не нарвались на контратаку, которую остановил лишь Доннарумма.

На 61-й минуте Лукаку после прострела от де Брюйне бил наверняка в упор, но попал точно в защитника. Еще через пять минут Спинаццола не реализовал убойный момент после паса Бонуччи.

Бельгия не смогла забить во втором тайме.
Команды показали яркий футбол.

С середины второго тайма игра раскрылась еще больше. Бельгийцы бросились отыгрываться, нарываясь на ответные выпады Италии.

На 78-й минуте Спинаццола получил тяжелую травму. Итальянец расплакался, а с поля его унесли на носилках.

Спинаццолу унесли с поля на носилках.
Спинаццола получил травму.

На последних минутах бельгийцы постарались организовать штурм ворот Доннаруммы, но не смогли спасти игру.

Бельгия – Италия 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 31 Барелла, 0:2 – 44 Инсинье, 1:2 – 45, пенальти Лукаку.

Бельгия – Куртуа, Вермален, Алдервейрелд, Вертонген, Менье (Шадли, 70; Прат, 74), Тилеманс (Мертенс, 69), Витцель, де Брюйне, Азар, Доку, Лукаку.

Италия – Доннарумма, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Спинаццола (Эмерсон, 79), Верратти (Кристанте, 74), Жоржиньо, Кьеза (Толои, 90), Барелла, Инсинье (Берарди, 79), Иммобиле (Белотти, 74).

Предупреждения: Верратти (20), Тилеманс (21), Берарди (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми в полуфинал Евро-2020 вышли испанцы, которые лишь в серии пенальти сломили сопротивление швейцарцев.

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