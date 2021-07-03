Сборная Украины проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020, пропустив 4 гола

Сборная Украины проиграла команде Англии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу-2020 и закончила выступление на турнире. Поединок на Олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 0:4.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Украина – Англия. До этого "желто-синие" никогда в своей истории не доходили до этой стадии континентальных первенств.

Для команд это стало 8 встречей в истории противостояний. В активе украинской сборной была лишь одна победа. Еще дважды была зафиксирована ничья.

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Перед матчем все букмекеры единогласно называли англичан фаворитами. На победу родоначальников футбола принимались ставки с коэффициентом 2,1. Успех украинской сборной оценивался показателем 8,9.

Как и прогнозировалась Англия захватила контроль за мячом. Украинцы играли в низком блоке, встречая мяч на расстоянии 35-40 метров от ворот. У нас четко прослеживалась схема 5-3-2.

Шапаренко играл против Стерлинга, но тот успел отдать диагональную разрезающую передачу и Гари Кейн протолкнул мяч в ворота.

После забитого мяча, Англия откатилась назад, отдав инициативу нашим игрокам, как бы предлагая тем атаковать. При этом они оборонялись высоко, встречая наших в районе центральной линии. Было заметно, что этот план Б Гарета Саутгейта готовил заранее.

К 14-й минуте темпа в игре практически не было. Англичане пешком перекатывали мяч, наши игроки стоя оборонялись. Это явно не нравилось зрителям, которые периодически гулом напоминали футболистам о себе.

Первая по настоящему опасная контратака украинской сборной удалась на 16-й минуте. Удар Яремчука Пикфорд перевел на угловой.

На 23-й минуте англичане взорвались быстрой атакой по левому флангу. Стерлинг оставил мяч Шоу, тот прострелил в штрафную, но слишком поздно — партнеры уже успели пробежать ближе к воротам Бущана.

Англия вновь стала спокойно перепасовываться в центре поля, тотально доминируя.

Украинцы искали пути для контратаки, но это им пока не удавалось. Номинальные гости серьезно давили, заставляя Бущана нервно выбивать мяч

К середине тайма у ворот голкипера "Динамо" возник настоящий пожар и лишь реакция Георгия спасла сборную Украину от верного гола.

На 35-й минуте Сергей Кривцов получил травму и Шевченко вместо центрбека выпустил атакующего хава Виктора Цыганкова.

Футболисты из Украины с большим трудом отбивались, в тоже время успев провести несколько потенциально опасных контрвыпадов. До ударов по воротам дело так и не дошло. Украина перешла на короткий пас, пытаясь затащить мяч в штрафную.

Сразу после перерыва Англия удвоила свое преимущество. Уже на 1-й минуте после подачи штрафного Гарри Магуайр головой забил второй гол.

Как и в первом тайме после гола команда трех львов оттянулась назад, отдавая украинцам мяч и инициативу.

Спустя 5 минут наши игроки в простой ситуации отдали мяч сопернику, Англия развернула быструю контратаку по левому флангу, которую точным прострелом завершил Люк Шоу. Гари Кейн перепрыгнул Миколенко и ударом головой прошил вратаря – 3:0.

На 63-й минуте Хендерсон сделал счет неприличным. Маунт подал угловой с правого фланга и полузащитник "Ливерпуля" спокойно вогнал головой 4-й мяч.

Несмотря на разгром, Украина не стала отсиживаться в обороне, а пыталась пользоваться ошибками соперника. На результате это никак не отразилось.

Украина – Англия 0:4 (0:1, 0:3)

Голы: 0:1 – 4 Кейн, 0:2 – 46 Магуайр, 0:3 – 50 Кейн, 0:4 – 63 Хендерсон.

Украина – Бущан, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Караваев, Шапаренко, Сидорчук (Макаренко, 64), Зинченко, Миколенко, Ярмоленко, Яремчук.

Англия – Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65), Филлипс (Беллингем, 65), Райс (Хендерсон, 57), Санчо, Маунт, Стерлинг (Рэшфорд, 65), Кейн (Кэлверт-Льюин, 73).

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 1/8 финала подопечные Шевченко были сильнее Швеции. Решающий гол в дополнительное время забил форвард "Днепра-1" Артем Довбик.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".