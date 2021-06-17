Бельгия добыла волевую победу на Евро-2020, сыграв в пользу России

Сборная Бельгии, добыв свою вторую победу на чемпионате Европы по футболу, вышла в 1/8 финала. Встреча 2-го тура группового этапа в квартете B против Дании завершилась со счетом 2:1.

Эта победа оставляет хорошие шансы сборной России занять высокое итоговое место в группе B.

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Поединок начался феерически. Уже на 99-й секунде бельгийская оборона пропустила голевую атаку.

Денайер неточно сыграл у своих ворот. Хейбьерг перехватил у штрафной, собрал на себе двоих защитников и отдал Поульсену. Юссуф "выстрелил" точно в дальний угол.

Датчане продолжали давить, раз за разом создавая угрозу воротам Куртуа. Счет мог быть гораздо крупнее, если б подопечные Каспера Хьюлманда были б порасторопнее в заключительных фазах атак. В некоторых моментах удачнее сыграл голкипер.

Под ураганными действиями викингов нападение Бельгии просто рассыпалось.

После перерыва ситуация поменялась. Вышедшие на замену Эдер Азар и Кевин де Брюйне создали два шедевра.

Сперва одноклубник Зинченко ассистировал Торгану Азару, а затем и сам забил великолепный мяч.

Свой заключительный поединок группового этапа Бельгия проведет 21 июня в 22:00 против Финляндии.

Напомним, что кроме Дании и Бельгии в группе B играют Россия и Финляндия.

Эта пара провела свой поединок 2-го тура 16 июня. Со счетом 1:0 победила РФ.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".