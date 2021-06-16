Финляндия – Россия: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Финляндии уступила команде России во втором туре чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча на питерском стадионе "Газпром Арена" завершилась со счетом 0:1.

Уже на 5-й минуте финны могли открывать счет, однако их форвард Йоэль Похьянпало залез в офсайд. В дальнейшем инициативой владели россияне, которые усилиями Алексея Миранчука смогли забить "гол в раздевалку".

Во втором тайме шла скучная позиционная игра, где ни одна из команд не смогли создать ничего опасного у ворот соперника.

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Финляндия – Россия 0:1 (0:1, 0:0)

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Гол: 0:1 – 45 Миранчук.

Финляндия – Градецки, Уронен, Араюури, О`Шонесси, Райтала (Сойри, 75), Шюллер (Кауко, 67), Камара, Луд, Тойвио (Йенсен, 84), Похьянпало, Пукки (Лаппалайнен, 75).

Россия – Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес (Караваев, 26), Кузяев, Зобнин, Баринов, Головин, Оздоев (Жемалетдинов, 61), Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85).

Предупреждения: Камара (22), Баринов (27), Оздоев (34), Джикия (88), О`Шонесси (90).

Напомним, свой заключительный поединок в групповом турнире Евро-2020 подопечные Черчесова проведут 21 июня против Дании. Финляндия сразится в этот же день с Бельгией. Обе встречи начнутся в 22:00.

На старте континентального первенства Россия была разгромлена Бельгией (0:3).

После встречи российский депутат предположил, что футболистов РФ "облучили или напоили".

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".