Италия – Швейцария: онлайн видео голов матча Евро-2020

Сборная Италии в эти минуты играет свой матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 против команды Швейцарии. Встреча проходит на заполненном Олимпийском стадионе в Риме.

Счет был открыт на 26-й минуте. Берарди совершил роскошный сольный проход по флангу, выкатил во вратарскую где Локателли подставил ногу, отправив мяч в пустые ворота.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого команды между собой встречались 57 раз. 28 матчей выиграла Италия. 7 раз успех праздновала Швейцария.

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Напомним, что в группе А кроме Швейцарии и Италии выступают Уэльс и Турция.

В стартовом поединке итальянцы добыли разгромную победу над турками, а Уэльс разошелся вничью со Швейцарией.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Сборная Украины по футболу свой поединок 2-го тура проведет против Северной Македонии. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут игру.