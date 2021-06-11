Италия разгромной победой открыла Евро-2020

Сборная Италии по футболу в стартовой игре чемпионата Европы-2020 обыграла команду Турции. Поединок первого тура в группе А на Олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 3:0.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Турция – Италия. Игре предшествовала яркая церемония открытия. Старт турниру дали легендарные футболисты Франческо Тотти и Алессандро Неста.

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Перед игрой букмекеры единогласно были уверены в победе "скуадры адзурры". Италия катала мяч в центре поля, пытаясь позиционно растянуть оборону соперников. У турецкой команды был оптимальный состав. При этом самым слабым был левый край обороны, куда и пытались "загружать" итальянцы.

На 11-й минуте турки попытались организовать свою контратаку, но она не завершилась успехом.

Йылмаз завершил контратаку недостаточно метким навесом справа к линии штрафной, и крайний хавбек Хакан Чалханоглу сфолил на Барелла, не успевая к мячу. После этого турки наладили контроль мяча и спокойно перепасовывались.

Ближе к 20-й минуте Италия все больше и больше прижимала соперников к воротам. Турция даже не думала об атаке, полностью сосредоточившись на защите.

Чирро Иммобиле после сольного прохода пробил с дистанции , попав в руку Чаглара Сеюнджю. Уже в следующем моменте Угурджан Чакыр спас команду, вытащив мяч из под перекладины.

Италия как только теряла мяч, сразу вступала в отбор, заставляя турков отдавать пас назад. Эти секунды итальянцы использовали, чтобы перестроится и отойти в защиту.

Турецкая сборная очень осторожничала, избегая рискованных ударов и полностью сосредоточилась на обороне. Подопечные Манчини не позволяли оппонентам даже перейти центр поля.

Джиджи Доннарумма впервые вступил в игру на 34-й минуте. Йылмаз остро простреливал на дальнюю штангу, и итальянскому вратарю удалось вовремя среагировал броском вперед.

Это был единственный всплеск турков до перерыва. Вновь игроки Шенола Гюнеша поставили "автобус", через который невозможно было пройти атакующей линии скуадры аддзуры.

Статистика после первого тайма была очень красноречива.

Вторая 45-минутка началась феерично. Берарди ушел от опеки на правом фланге и сделал мощный прострел на дальнюю штангу. Центральный защитник Мерих Демирал крайне неудачно подставился под мяч и круглый снаряд после рикошета влетел в пустые ворота.

Игроки из Италии продолжала давить, раз за разом пробивая по воротам Угурджана Чакыра.

Счет заставлял турецких футболистов идти в перед, но их оппоненты уверенно защищались в центральном блоке, не позволяя туркам выйти из обороны в защиту

На 66-й минуте Спинаццола без опеки получил мяч слева в штрафной и убойным ударом с разворота расстрелял турецкого голкипера. Вратарь успел среагировать, но на подборе был Чирро Иммобиле. Лучший бомбардир сборной Италии первым успел добивание, сделав счет 2:0.

Не было видно, за счет чего турецкая команда могла бы перевернуть ситуацию на поле. Италия уверена контролировала ход игры, доведя ее до логичной победы, при этом закатив еще один гол.

Чакыр ошибся в воротах, отдав пас сопернику. Итальянцы получил оперативное пространство и в три паса разорвали всю турецкую оборону. Роскошную точку ударом с лета поставил Лоренцо Инсинье

Отметим, что до этого команды встречались между собой 10 раз. Семь побед на счету итальянцев. Еще три матча завершились вничью.

Свой путь к вожделенному трофею подопечные Роберто Манчини продолжат 16 июня игрой против Швейцарии. Начало матча в 22:00. Турецкая сборная, управляемая Шенола Гюншеа в этот же день сразится с Уэльсом. Начало в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL 13 июня свой путь на Евро-2020 начнет и сборная Украины. Соперниками команд Андрея Шевченко будут Нидерланды. Начало матча в 22:00.

Уже были опубликованы список телеканалов, которые покажут встречу, а также прогноз букмекеров. Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".