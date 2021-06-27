Италия в овертайме победила Австрию на Евро-2020

Сборная Италии прошла Австрию в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Матч в Лондоне на легендарном "Уэмбли" завершился в дополнительное время со счетом 2:1. После первых 90 минут была зафиксирована нулевая ничья.

Для итальянцев это стало 17-й победой в 36 матчах. Еще 8 игр завершились вничью.

За исключением единичных эпизодов начало матча проходил в спокойном темпе. Итальянцы прогнозируемо владели абсолютной инициативой, однако в завершающих стадиях атак излишне суетились.

Видео дня

К середине тайма Италия неспешно перекатывала мяч в центральном круге, на что трибуны периодически недовольно свистели, требуя больше экшена.

Австрийцы ничего не могли противопоставить титулованному сопернику и при нечастых попытках наладить комбинационную игру допускали много брака в передачах.

На 32-й минуте Чиро Иммобиле создал первый по-настоящему опасный момент. Его дальний удар попал в крестовину ворот Бахманна.

Австрия гасила темп до комфортного для нее уровня, что не вызывало особого недовольства у итальянцев. Темп никак нельзя было назвать быстрым.

Под занавес тайма подопечные Фоды увеличили свой процент владения мячом. Арнаутович стал активничать на правом фланге, но ни к чему существенному это не приводило

Вторая половина началась с опасного удара Алабы. На 52-й минуте самый опытный игрок австрийской команды прямым ударом со штрафного с 18 метров закрутил мяч в сантиметрах и над стенкой, и над ближней "девяткой".

Создавалось ощущение, что Италия не знала, что делать с такой насыщенной обороной Австрии. Также не было фирменных итальянских обыгрышей один в один. На 63-й минуте футболисты из Австрии ненадолго обострили ситуацию, но удар Арнаутовича стал легкой добычей Доннаруммы.

Спустя несколько минут Марко Арнаутович неожиданно открыл счет, но Энтони Тейлор после подсказки VAR отменил гол из-за офсайда.

Манчини необходимо было срочно что-то делать и он выпустил Пессину и Локателли, что сразу оживило атаку, но ненадолго. Австрия едва не заработала пенальти, а концовку провела полным составом на поле соперника.

Развязка наступила в овертайме. На 95-й минуте оборона сборной Австрии допустила катастрофический ляп, забыл про Федерико Кьезу на фланге и нападающий "Ювентуса" сделал счет 1:0.

Австрийцы попытались отыграться, но спустя 10 минут получили второй гол. Ачерби поборолся за мяч в центре штрафной и уже в падении откинул мяч Пессине.

После этого итальянцы стали тянуть время и поплатились за это. На 114 минуте Саша Калайджич набежал на ближнюю штангу при подаче углового, падает, но дотянулся головой до мяча, проталкивая его в ближний угол.

В четвертьфинале подопечные Манчини сыграют в Мюнхене с лучшим в дуэте Бельгия / Португалия. Начало в 22:00.

Италия – Австрия 2:1 (0:0, 0:0, 2:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 95 Кьеза, 2:0 – 105 Пессина, 2:1 – 114 Калайджич.

Италия – Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Ди Лоренцо, Ачерби, Жоржиньо, Верратти (Локателли, 67), Берарди (Кьеза, 84), Барелла (Пессина, 67), Инсинье (Кристанте, 108), Иммобиле (Белотти, 84).

Австрия – Бахманн, Алаба, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Гриллич (Шауб, 105), Шлагер (Грегорич, 105), Лаймер (Ильзанкер, 114), Баумгартнер (Шопф, 90), Забитцер, Арнаутович (Калайджич, 97).

Предупреждения: Арнаутович (2), Ди Лоренцо (50), Барелла (51), Хинтереггер (103), Драгович (120).

Напомним, что австрийцы в 3-м туре группового этапа Евро-2020 обыграли Украину.

Несмотря на поражение наша команда смогла выйти в 1/8 финала и сыграет против Швеции.

Отметим, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".