Шевченко вызвал нового футболиста в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко решил довызвать в расположение команды полузащитника "Гента" Романа Безуса. Хавбек присоединится к коллективу, который в эти дни в Харькове продолжает подготовку к Евро-2020, в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), Безус пополнит ряды "желто-синих" как только у него завершатся четырехдневные выходные. 28 мая подопечные Шевченко начнут последний этап приготовлений к чемпионату Европы.

Роман в минувшем клубном сезоне очень здорово проявил себя на заключительном отрезке. Он стал лучшим бомбардиром плей-офф первенства Бельгии за Лигу Европы. На счету украинца четыре гола. Всего же за весь сезон Безус забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Напомним, в календаре "желто-синих" перед Евро-2020 значатся три матча:

23.05 (21:00). Украина – Бахрейн – 1:1 / ОБЗОР

03.06 (21:00). Украина – Северная Ирландия

07.06 (19:00). Украина – Кипр

На самом чемпионате наши ребята сыграют в группе В. Их соперниками станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

Расписание Украины на ЧЕ-2020:

14.06 (22:00). Нидерланды – Украина

18.06 (16:00). Украина – Северная Македония

22.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер киевского "Динамо" Виталий Буяльский покинул сборную Украины, и не поможет ей на Евро-2020. Он прокомментировал ситуацию, заявив, что не очень хочет сейчас поднимать тему с национальной командой.