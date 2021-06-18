Хорватия неожиданно потеряла очки в матче с Чехией на Евро-2020

Сборная Хорватии сыграла вничью против Чехии в матче второго тура Евро-2020, который прошел в Глазго (Шотландия). Команды из группы D забили по одному голу.

Команды создали крайне мало опасных моментов и слишком много промахивались. Счет в поединке открыли чехи благодаря голу Патрика Шика с пенальти на 37-й минуте. Перед этим защитник соперников локтем разбил ему нос, но окровавленное лицо все равно не помешало форварду немецкого "Байера" мастерски исполнить 11-метровый, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Но перерыв "шашечным" пошел явно на пользу и они возобновили интригу уже в самом начале второго тайма. Иван Перишич прорвался по левому флангу и мощно зарядил в дальний угол.

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После этого вратарям обеих команд удалось сохранить свои ворота "сухими". Хотя хорваты до последнего пытались вырвать свою первую победу на Евро-2020 (англичанам он уступили со счетом 0:1).

Хорватия – Чехия – 1:1

Голы: Перишич (47) – Шик (37, с пенальти)

Предупреждения: Масопуст (50), Боржил (82) – Ловрен (35)

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вида, Ловрен, Врсалько, Ковачич, Модрич, Брекало (Иванушец, 46), Крамарич (Влашич, 62), Перишич, Ребич (Петкович, 46)

Чехия: Вацлик, Боржил, Челустка, Калас, Цоуфал, Соучек, Голеш (Крал, 63), Янкто (Шевчик, 74), Дарида, Масопуст (Гложек, 63), Шик (Крменчик, 75)

Таким образом, Чехия набрала четыре очка и уже гарантировала себе место в плей-офф. Хорватам же с одним баллом нужно побеждать Шотландию в последнем матче группового раунда, чтобы иметь шансы проскочить в 1/8 финала с третьего места.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Также OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча между Англией и Шотландией.