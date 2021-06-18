Хорватия неожиданно потеряла очки в матче с Чехией на Евро-2020

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
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Лука Модрич – один из лидеров хорватской сборной

Сборная Хорватии сыграла вничью против Чехии в матче второго тура Евро-2020, который прошел в Глазго (Шотландия). Команды из группы D забили по одному голу.

Команды создали крайне мало опасных моментов и слишком много промахивались. Счет в поединке открыли чехи благодаря голу Патрика Шика с пенальти на 37-й минуте. Перед этим защитник соперников локтем разбил ему нос, но окровавленное лицо все равно не помешало форварду немецкого "Байера" мастерски исполнить 11-метровый, разведя мяч и вратаря по разным углам.

Но перерыв "шашечным" пошел явно на пользу и они возобновили интригу уже в самом начале второго тайма. Иван Перишич прорвался по левому флангу и мощно зарядил в дальний угол.

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Иван Перишич спас ничью для хорватов
Бывший "динамовец" Домагой Вида, защитник Хорватии

После этого вратарям обеих команд удалось сохранить свои ворота "сухими". Хотя хорваты до последнего пытались вырвать свою первую победу на Евро-2020 (англичанам он уступили со счетом 0:1).

Лука Модрич, полузащитник Хорватии
Хорваты еще не побеждали на Евро-2020
Хорватия набрала лишь 1 очко из 6 возможных

Хорватия – Чехия – 1:1

Голы: Перишич (47) – Шик (37, с пенальти)

Предупреждения: Масопуст (50), Боржил (82) – Ловрен (35)

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вида, Ловрен, Врсалько, Ковачич, Модрич, Брекало (Иванушец, 46), Крамарич (Влашич, 62), Перишич, Ребич (Петкович, 46)

Чехия: Вацлик, Боржил, Челустка, Калас, Цоуфал, Соучек, Голеш (Крал, 63), Янкто (Шевчик, 74), Дарида, Масопуст (Гложек, 63), Шик (Крменчик, 75)

Таким образом, Чехия набрала четыре очка и уже гарантировала себе место в плей-офф. Хорватам же с одним баллом нужно побеждать Шотландию в последнем матче группового раунда, чтобы иметь шансы проскочить в 1/8 финала с третьего места.

Положение команд в группе D.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Также OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча между Англией и Шотландией.

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