Турция – Италия: видеообзор матча-открытия Евро-2020

Сборная Турции по футболу не смогла посрамить прогнозы букмекеров и сотворить сенсацию на старте чемпионата Европы-2020 в игре с Италией. Матч 1-го тура группа А завершился со счетом 3:0 в пользу скуадры аддзуры.

Все ключевые события случились во втором тайме. Турецкие футболисты построили игру от обороны и поплатились за это. Подопечные Манчини без труда вкатили сопернику три безответных гола.

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Турция – Италия 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 53, автогол Демирал, 0:2 – 66 Иммобиле, 0:3 – 79 Инсинье.

Турция – Чакыр, Челик, Мераш, Демирал, Сеюнджю, Туфан (Айхан, 64), Языджи (Ундер, 46), Йокушлу (Кахведжи, 65), Чалханоглу, Йылмаз, Караман (Дервишоглу, 76).

Италия – Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74), Инсинье (Кьеза, 81), Барелла, Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81).

Предупреждения: Сеюнджю (88), Дервишоглу (90).

Напомним, что предыдущая официальная встреча между этими командами прошла 21 год назад в рамках ЧЕ-2000. 11 июня два гола Антонио Конте и Филиппе Инзаги принесли победу итальянцам. Матч завершился со счетом 2:1. У турков точным ударом отметился Окан Бурук.

13 июня свой стартовый матч на чемпионате Европы проведет сборная Украины. "Желто-синие" сразятся с Нидерландами. Матч начнется в 22:00.

Уже было опубликовано название телеканалов, которые покажут игру, а также прогноз букмекеров. Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".