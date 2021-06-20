Определился самый вероятный соперник Украины в плей-офф Евро-2020

Сборная Италии победила Уэльс в матче 3-го тура чемпионата Европы по футболу-2020. Игра квартета А на Олимпийском стадионе в Риме завершилась со счетом 1:0.

Свой следующий поединок Италия проведет уже в плей-офф. Матч 1/8 финала против второй команды из группы С состоится в субботу, 26 июня. С большой вероятностью соперником "скуадры адзурры" станет сборная Украины.

До этого команды Италии и Уэльса между собой встречались 9 раз. Лишь дважды валлийцам удалось победить. 7 раз побеждали итальянцы.

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Как и полагалось фавориту, Италия с первых минут захватила центр поля, уверенно перекатывая мяч в районе центрального круга. Уэльс построил игру от обороны, выставив сразу пять защитников. Команда очень глубоко оборонялась, пытаясь тщательно закрыть все зоны.

Ближе к центру оставалась лишь тройка Ремзи - Бэй - Джеймс, готовые сразу убежать в контратаку.

Такая тактическая расстановка не очень спасала голкипера Уэльса Дани Уорда от постоянного давления со стороны соперника. Белотти, Эмерсон, Бонуччи раз за разом напрягали вратаря "Лестера".

Лишь на 27-й минуте сборная Уэльса смогла создать первый голевой момент. После удара со стандарта мяч от головы Гантера пролетел в сантиметрах от ворот Доннарумы.

Скуадра Адзурра, пропустив пару атак, во второй половине тайма снова перешла к массированному давлению и на 39-й минуте добились успех.

Маттео Писсина откликнулся на подачу Веррати со штрафного к ближней штанге, удачно подставил ногу и с лета попал в дальний угол.

После перерыва ситуация не поменялась. Италия уверенно контролировала мяч и спокойно довела игру до победы.

По ходу второй 45-минутки неплохие шанс забить второй гол имел Кристанте, но удачно сыграл голкипер.

Стоит отметить, что практически весь второй тайм Уэльс играл в меньшинстве. За опасную игру прямую красную карточку получил Итан Ампаду.

Италия – Уэльс 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 39 Пессина.

Италия – Доннарумма (Сиригу, 89), Эмерсон, Бастони, Бонуччи (Ачерби, 46), Толои, Пессина (Кастровилли, 87), Жоржиньо (Кристанте, 75), Бернардески (Распадори, 75), Верратти, Кьеза, Белотти.

Уэльс – Уорд, Уильямс (Дэвис, 86), Родон, Робертс, Ампаду, Рэмзи, Аллен (Левитт, 86), Бэйл (Брукс, 86), Моррелл (Мур, 60), Джеймс (Уилсон, 74), Гантер.

Предупреждения: Аллен (51), Пессина (79), Гантер (79).

Удаление: Ампаду (55).

Напомним, что сборной Украины для выхода в 1/8 финала достаточно в понедельник, 21 июня, не проиграть Австрии. Уже были опубликованы телеканалы, которые покажут этот матч.

Некоторые СМИ посчитали, что Австрия и Украина хотят лишить плей-офф сборную России.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".