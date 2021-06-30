Украина победила в историческом матче Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины по футболу в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 в дополнительное время обыграла команду Швеции (2:1) и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал. Основное время в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" завершилась со счетом 1:1.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию поединка Швеция – Украина.

Соперником по 1/4 финала стала команда Англии, которая несколькими часами ране сенсационно обыграла Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме. Начало в 22:00.

Перед матчем букмекерские конторы принимали ставки на победу Швеции с коэффициентом 2,46. Успех Украины оценивался показателем 3,30.

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До этого национальные команды Швеции и Украины встречались 4 раза. "Желто-синие" дважды праздновали успех. Одна победа на счету скандинавов.

Матч в спокойном темпе. Швеция контролировала мяч, пытаясь организовать позиционное нападение. Проход Форсберга заблокировал Кривцов.

К 7-й минуте шведы прижали нашу команду к воротам, но ни к чему существенному это не привело. На 9-й минуте первой атакой огрызнулись и украинцы. Шапаренко разогнал атаку, завершив ее неточным ударом.

На 11-й минуте Ярмоленко в штрафной вывел на ворота Яремчука и но убойный удар в упор игрока "Гента" отбил голкипер. Игра немного успокоилась и уже наши соотечественники взяли контроль над мячом, перекатывая круглого ближе к центру. Шведские игроки сразу обозначали прессинг.

Шведы через три передачи легко создавали пространство для Кулушевского, который обострял ситуацию. Сразу за этим последовал потенциально опасный удар Исака.

К середине 45-минутки скорости вновь упали. Украина играла вторым номером, ожидая своего шанса на контрвыпад.

Форсберг часто отходил глубже назад в центр, и освободившееся пространство сразу заполнял Аугустинссон.

На 27-й минуте ситуация на поле резко поменялась. Вторая атака сборной Украины завершилась голом.

Кривцов исполнил штрафной удар. Мяч попал к Ярмоленко и Андрей шведой вырезал потрясающую передачу с одного фланга на другой на Зинченко. Защитник "Манчестер Сити" ударом с лета безотпорно пробил – 1:0.

Почти сразу скандинавы имели великолепный шанс сравнять счет. Степаненко сбил Форсберга и Ларссон хитро исполнил штрафной. Бущан в сумасшедшем прыжке перевел на угловой.

Забитый гол заметно оживил игру. Швеция стала острее атаковать, но Яремчук и Караваев блестяще играли в обороне. Перед перерывом подопечные Шевченко попытались сыграть первым номером, но это завершилось небольшой перепасовкой в центре и потерей.

На 43-й минуте давление скандинавской команды принесло плоды. Удар Форсберга после рикошета оказался неберущимся для голкипера "Динамо".

После перерыва давление номинальных хозяев не прекратилось. Швеция отошла от привычной модели игры, не стала отходить глубоко в оборону, вместо этого выступая с позиции фаворита накрывая нас высоко, заставляя прижиматься к воротам.

Ответка от Сидорчука прилетела на 55-й минуте. Капитан "Динамо" ударом с лета попал в штангу. И уже в следующей атаке штанга спасла Украину от второго гола после выстрела Форсберга.

Роман Яремчук большую часть времени играл без мяча, что было одной из проблем "желто-синей" сборной.

На 61-й минуте очень неплохо сыгравшего Шапаренко заменил Руслан Малиновский. Именно хавбек "Аталанты" на 67-й минуте разогнал опасную контратаку, но Ярмоленко не хватило мастерства .

Спустя две минуты удача улыбнулась команде из Украины, которая полностью остановилась, позволяя делать сопернику все, что ему вздумается. Пушку от Форсберга приняла на себя перекладина.

В те нечастые моменты, когда украинские игроки переходили половину поля, они предпочитали не рисковать. Последние 10 минут прошли в энергосберегающем режиме, где команды держали в голове потенциальное дополнительное время.

На последних секундах основного времени выпад Кулушевского прервал Забарный, а после углового Малиновский не смог убежать дальше центрального круга.

Уже на 10-й минуте первого экстртайма Швеция осталась в меньшинстве. Маркус Даниэльсон прямой ногой влетел в недавно вышедшего на поле Артема Беседина.

Главный арбитр встречи итальянец Даниэле Орсато после просмотра VAR дал 32-летнему защитнику красную карточку.

Вместо Беседина на поле вышел Виктор Цыганков.

Получившее численное преимущество Украина сразу стала активнее в атаках. Наши спортсмены ценой повреждения вступали в единоборства. Кривцов получил растяжение, а позже не смог продолжить встречу Ярмоленко. Его заменил Артем Довбик.

Во втором экстратайме голов забито не было, при том, что Украина имела несколько великолепных моментов, которые создали Довбик и Цыганков.

Судьба путевки в четвертьфинал решилась на последних секундах. После передачи Зинченко мяч забил Артем Довбик.

Когда Украина играет в плей-офф Евро-2020: дата, место и время

Напомним, что самым памятным матчем между этими странами стала игра на Евро-2012. В Киеве на Олимпийском благодаря дублю Андрея Шевченко, Украина вырвала победу (2:1).

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".