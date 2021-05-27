Из "Шахтера" и "Аталанты": еще два футболиста сборной Украины пропустят Евро-2020

Полузащитники "Шахтера" Евгений Коноплянка и "Аталанты" Виктор Коваленко не смогут помочь сборной Украины на Евро-2020, которое пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Оба игрока не успеют оправиться от повреждений.

Как сообщает издание Zbirna.com, последний пропустил заключительные матчи итальянской Серии А из-за травмы и сделал МРТ после прибытия в Киев. Ему диагностировали частичный разрыв задней поверхности бедра, из-за которого он не сможет тренироваться до 15 июня.

Что касается Коноплянки, то, согласно информации Football.ua, Евгений также не успеет восстановиться к началу Евро-2020, из-за чего его включение в заявку сборной Украины на чемпионат теперь не является возможным. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах за "Шахтер", проведя на поле суммарно 347 минут.

Коваленко провел первую часть сезона в донецком клубе (11 поединков, 4 гола), а в зимнее межсезонье перешел в "Аталанту". Свои единственные три минуты за команду из Бергамо Виктор провел, выйдя на замену в концовке одного из матчей итальянской Серии А.

Напомним, что перед Евро-2020 наша национальная команда запланировала три игры. Подопечные Андрея Шевченко уже провели контрольную встречу с Бахрейном (1:1), а затем должны сойтись с Северной Ирландией (03.06, 21:00) и Кипром (07.06, 19:00).

На самом чемпионате Европы нашими соперниками станут Нидерланды (14.06, 22:00), Северная Македония (18.06, 16:00) и Австрия (22.06, 19:00).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Евро-2020 сборной Украины не поможет лидер "Динамо" Виталий Буяльский.

Вместо него Шевченко вызвал легионера из чемпионата Бельгии, который отлично проявил себя в заключительных турах местного чемпионата.