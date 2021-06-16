В матче Италия – Швейцария определился 1-й участник плей-офф Евро-2020

Сборная Италии по футболу во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы-2020 обыграла команду Швейцарии, набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/8 финала. Поединок в квартете А на Олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 3:0.

Для Италии это стало 29-й победой в 57 матчах против Швейцарии на уровне сборных. Еще 22 раза стороны расходились ничьей.

Фавориты лишь к 8 минуте смогли перехватить мяч, но сразу 8 соперников находилось за линией мяча, что существенно усложняло попытки создать опасность у швейцарских ворот.

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Давление "синих" усиливался с каждой минутой. Особенно активничал Инсинье, периодически создавая напряженность в штрафной Соммера.

Прессинг итальянцев принес плоды и на 19-й минуте Кьелини забил гол, однако россиянин Сергей Карасев отменил взятие ворот после подсказки ВАР. У капитана "Ювентуса" была игра рукой.

На 26-й минуте подопечные Манчини забили уже легитимный гол. Великолепный проход Берарди по правому флангу закончился прострелом в центр штрафной, где трое защитников команды Швейцарии забыли Локателли. 23-летний хавбек "Сассуоло" с шести метров расстрелял швейцарского вратаря.

В действиях Италии ощущалась солидная организация: минимум риска и авантюры. Команда очень спокойно и дисциплинировано действовала против швейцарцев.

В концовке тайма сборная Италии отказалась от высокого прессинга на постоянной основе, но ее игроки все время находились в непосредственной близости от соперника, блокируя любые попытки перейти к воротам Доннаруммы.

Второй тайм начался с высокого прессинга швейцарцев. Однако Италия очень грамотно выходила за счет коротких средних передач, в касание просто разбивая швейцарскую оборону и убегая в контратаки.

В одном из таких забегов Локателли остался без опеки за пределами штрафной и не долго думая точно пробил с левой ноги в правый нижний угол. Соммер даже не прыгнул.

За счет великолепного командного движения создавалась иллюзия, что итальянских футболистов на поле больше, чем швейцарских.

В концовке скуадра адзурра раз за разом выбегала в контрвыпады, но в заключительной фазе страдала реализация.

За несколько минут до финального свистка одна из таких контратак все-таки стала результативной и Чиро Иммобиле сделал счет разгромным.

Италия – Швейцария 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 26 Локателли, 2:0 – 52 Локателли, 3:0 – 89 Иммобиле.

Италия – Доннарумма, Кьеллини (Ачерби, 24), Ди Лоренцо, Бонуччи, Спинаццола, Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Инсинье (Кьеза, 69), Локателли (Пессина, 86), Берарди (Толои, 70), Иммобиле.

Швейцария – Зоммер, Мбабу (Видмер, 58), Шер (Цубер, 57), Эльведи, Родригес, Джака, Фройлер (Соу, 84), Шакири (Варгас, 76), Аканджи, Эмболо, Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Гавранович (49), Эмболо (79).

Свой следующий поединок Италия проведет 20 июня против Уэльса.

Начало в 19:00. Швейцарцы в этот же день сыграют с Турцией (19:00).

Как сообщал OBOZREVATEL, в стартовой игре Евро-2020 Италия была сильнее команды Турции. Поединок первого тура в группе А на Олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 3:0.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".