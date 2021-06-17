Украина – Северная Македония: онлайн видео голов матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу выигрывает со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии. Поединок проходит в Бухаресте.

Подопечные Андрея Шевченко с первых минут завладели инициативой и постоянно создавали угрозу у ворот Димитриевски. И если моменты с участием Яремчука и Малиновского не закончились голом, то Ярмоленко все же удалось протолкнуть мяч в сетку после подачи с углового и скидки Караваева.

В одной из следующих атак наш капитан сыграл роль ассистента, выдав идеальный пас на Яремчука. Тот вышел один на один с голкипером и спокойно катнул мяч мимо него.

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Вторая половина началась с пенальти, назначенного в наши ворота. Караваев сфолил на Пандеве, Алиоски не пробил Бущана с первой попытки, но все же сумел отправить мяч в сетку, сыграв на добивании.

Гол: 1:0 – Ярмоленко, 29

Гол: 2:0 – Яремчук, 34

Гол: 2:1 – Алиоски, 57

Составы:

Украина: 1. Бущан – 13. Забарный, 16. Миколенко, 21. Караваев, 22. Матвиенко, 6. Степаненко, 8. Малиновский, 17. Зинченко, 7. Ярмоленко, 9. Яремчук, 10. Шапаренко

Северная Македония: 1. Димитриевски – 6. Муслиу, 8. Алиоски, 13. Ристовски С., 5. Адеми, 14. Велкоски, 16. Николов, 17. Барди, 20. Спировски, 21. Элмас, 10. Пандев

Напомним, что следующим соперником подопечных Шевченко станут австрийцы. С ними наша национальная команда сыграет в понедельник, 21 июня, в Бухаресте.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте Евро-2020 Украина потерпела обидно поражение в противостоянии с Нидерландами. Отыгравшись со счета 0:2, наши соотечественники пропустили решающий гол на последних минутах.