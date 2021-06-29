Германия проиграла Англии и впервые в истории вылетела с 1/8 финала ЧЕ

Сборная Германии проиграла команде Англии в плей-офф чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча на "Уэмбли" завершилась со счетом 0:2. Немецкая команда впервые в истории вылетела на этой стадии континентального и мирового первенств.

В четвертьфинале англичане сыграют с победителем противостояния Швеция – Украина.

На старте встречи обе команды демонстрировали очень осторожный футбол. Мюллер опустился к полузащите и идеальной передачей выпустил на ворота Пикфорда Горецки, которого только ценой желтой карточки остановил защитник.

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Первые минуты остались за сборной Германии, которая гораздо интереснее смотрелась, чем ее соперник. Даже не смотря на статус хозяев и поддержку трибун.

Англия за 10 минут не смогла даже пересечь центральную линию. Вся команда отпахивала в обороне.

Первый острый момент у ворот Мануэля Нойера случился на 16-й минуте когда голкипер "Баварии" вытащил крученный удар от Рахима Стерлинга. Сразу после подачи углового второй шанс имел Гарри Магуайр. после этого атакующий запал немцев пропал.

Англия пыталась сесть ниже, чтобы выманить соперника, создав пространство для своего нападающего. Хозяева забрали мяч под свой контроль, и у них стало получаться гораздо больше, а у ворот Нойера стала возникать острота.

Свой супершанс команда трех львов упустила на последних секундах тайма. Кейн словил в штрафной удачный отскок мяча, прокинул его мимо Нойера, но пробить по пустым воротам не успел. Команду спас в подкате Хуммельс.

После перерыва рисунок встречи не поменялся. Обе команды осторожничали, не обостряя ситуации в штрафной. Все нарушения были либо в центре поля, либо в атаке при прессинге.

Кульминация настала на 75-й минуте, когда Люк Шоу сделал отличный пас в штрафную, и набегающий Рахим Стерлинг отправил мяч четко в ворота.

Окрыленные англичане продолжили атаковать и едва не поплатились за это. Томас Мюллер выбегал один на один с Пикфордом, но его обводящий удар прошелся мимо штанги.

Точку в матче на 86-й минуте поставил Кейн. Гнабри дико ошибся, отдав мяч соперникам в центральном круге. Английские игроки организовали контрвыпад, который успешно замкнул нападающий "Тоттенхэма".

До этого национальные сборные Германии и Англии встречались 36 раз. 16 побед на счету "бундестим". 13 раз успех праздновали англичане.

Напомним, что в 3-м туре Англия минимально обыграла Чехию.

Встреча 2-го тура против Шотландии завершилась сенсационной ничьей (0:0).

Немцы в 3-м туре сенсационно сыграли вничью с Венгрией.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".