Россия с трудом обыграла Финляндию, добыв первую победу на Евро-2020

Сборная России по футболу одержала первую победу на Евро-2020, минимально обыграв Финляндию со счетом 1:0. Поединок прошел в Санкт-Петербурге.

Номинальные хозяева начали встречу с места в карьер, уже на третьей минуте отправив мяч в ворота Сафонова. Дивеев отдал на Кузяева, но тот не спешил выходить на мяч, чем воспользовался Райтала, сыграв на опережение. Он исполнил точную подачу в штрафную площадь, а Похьянпало точно пробил головой, но после просмотра VAR (видеоассистент арбитра) гол был отменен из-за офсайда.

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После этого подопечные Станислава Черчесова взяли игровой снаряд под контроль и организовали несколько опасных атак, одну из которых чудом не завершил Оздоев. Полузащитник сборной РФ с пары метров расстреливал ворота финнов, но не попал в створ.

Кроме него и Головина в центре внимания постоянно оказывался Дзюба. Капитан российской команды играл роль "столба", становясь адресатом большинства дальних передач.

Скандинавские футболисты осознанно играли "вторым номером", часто разрывая оборону соперников на контратаках. Ближе всех к голу был Похьянпало, но ему не всегда удавалось принимать лучшие решения в финальной трети поля.

Во второй половине первого тайма сборная РФ давила на финнов с помощью забросов на мощного Дзюбу и сумела добиться успеха на второй компенсированной минуте. Капитан отдал на Алексея Миранчука, а партнер украинца Руслана Малиновского по "Аталанте" точно пробил в дальнюю "девятку".

После перерыва номинальные хозяева были полны решимости сравнять счет, поэтому уже на старте половины у них возник момент. Пукки вышел один на один с голкипером, но ему в последний момент помешал Дивеев. В одной из следующих атак с попыткой форварда справился Сафонов.

Россиянам очень помог гол Миранчука, поскольку он придал им уверенность в собственных силах и внес спокойствие в их действия. В центре поля все чаще стали появляться разрывы, которыми команды пользовались для проведения стремительных контратак.

В одной из них отличный шанс не использовал вышедший на замену Жемалетдинов. Рифат вывалился один на один с Градецки, но пробил мимо дальней штанги. Вскоре голкиперу финнов все же пришлось вступать в игру, когда Кузяев исполнил обводящий удар, но вратарь вытянулся и перевел мяч на угловой.

Скандинавская сборная практически не имела возможностей для того, чтобы отыграться. На 89-й минуте они заработали штрафной удар, но стандартное положение закончилось неточным ударом Араюри головой.

Финляндия – Россия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 45+2, Алексей Миранчук

Финляндия: Градецки – Райтала (Соири, 75), Тойвио (Йенсен, 85), Араюури, О’Шонесси, Уронен – Лод, Шуллер (Кауко, 67), Камара – Похьянпало, Пукки (Лаппалайнен, 75).

Россия: Сафонов – Фернандес (Караваев, 25), Дивеев, Джикия, Кузяев – Зобнин, Баринов, Оздоев (Жемалетдинов, 61) – Миранчук (Мухин, 85), Дзюба (Соболев, 85), Головин.

Предупреждения: Камара, О’Шонесси – Баринов, Оздоев, Джикия.

В следующем поединке, который пройдет 21 июня, подопечные Черчесова встретятся с Данией. Болельщиков из РФ не пустят на трибуны стадиона в Копенгагене.

Как сообщал OBOZREVATEL, в заключительных матчах первого тура группового турнира Евро-2020 Португалия уничтожила Венгрию, забив 3 гола за 8 минут, а Франция минимально обыграла Германию благодаря автоголу Матса Хуммельса.