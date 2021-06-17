Украина в историческом матче добыла первую победу на Евро-2020. Реакция Зеленского и комментарий Шевченко

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
8 минут
30,8 т.
Украина Македония Результат матча

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020, обыграв Северную Македонию со счетом 2:1. Впервые в истории чемпионатов Старого света игру обслуживал не европейский рефери – Фернандо Андрес Рапаллини из Аргентины.

Подопечные Шевченко захватили инициативу с первых минут встречи и постоянно оказывали давление на соперников. Это часто приводило к "пожарам" у ворот Димитриевски.

Андрей Ярмоленко – лучший игрок матча.
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В начале матча наши футболисты оказывали давление на соперников

Впервые ему пришлось всерьез вступить в игру на восьмой минуте встречи, когда Малиновский хорошо пробил из-за пределов штрафной, а македонский голкипер достал мяч в нижнем углу.

Семья Андрея Шевченко перед игрой.
Малиновский совершил первый опасный удар

Буквально тут же Яремчук вышел один на один с вратарем, но в последний момент решил не бить и попытался выкатить "круглого" на пустые ворота. Однако защитник номинальных гостей в последний момент успел сыграть в подкате.

Яремчук побоялся завершать эпизод самостоятельно

После этого наши соперники провели несколько опасных контратак, одна из которых закончилась опасным ударом Эльмаса в боковую сетку. Еще одна попытка македонцев была заблокирована Матвиенко.

В середине первого тайма македонцы начали остро контратаковать

Счет в матче был открыт на 29-й минуте. За несколько мгновений до гола Ярмоленко не сумел переиграть Димитриевски, но заработал угловой. После подачи Караваев красиво сбросил мяч на капитана, а тот переправил мяч в сетку с нескольких десятков сантиметров.

Ярмоленко забил первый гол

В одной из следующих атак автор первого гола в поединке помог отличиться Яремчуку. Он выдал идеальный пас на Романа, который снова вышел на свидание с вратарем. На этот раз украинский нападающий легко реализовал свой момент.

Яремчук быстро отличился вторым голом
Украинские болельщики во время матча.

За пять минут до перерыва легенда сборной Северной Македонии Горан Пандев отквитал один мяч, однако в этом эпизоде был зафиксирован офсайд.

Пандев забил, но его гол отменили

Последний шанс Украины в первом тайме не использовал Шапаренко. Полузащитник "Динамо" вошел в штрафную площадь гостей, обыграл соперника и решил "нарисовать" пенальти, за что был наказан желтой карточкой.

Второй тайм начался с двух замен в составе македонцев и опаснейшего штрафного удара в исполнении Малиновского. Прекрасную попытку Руслана отразил голкипер.

Сейв после удара Малиновского со штрафного

Через несколько минут нашим соотечественникам очень не повезло. Бущан совершил фантастический сейв после выстрела из-за пределов штрафной, но Караваев не успел первым на подбор и ударил по ноге Пандева – пенальти. Георгий отбил удар Алиоски, но не справился с его добиванием.

Психологическое преимущество оказалось на стороне гостей. Они взяли мяч под контроль и начали постоянно создавать напряжение у наших ворот. Бущану снова пришлось отбивать дальний выстрел Трайковски, но наш голкипер с задачей справился.

Возле ворот Бущана начали появляться опасные моменты

На 70-й минуте Шевченко освежил линию атаки, сняв с игры Яремчука и Ярмоленко и выпустив вместо них Беседина и Цыганкова. Последний мог отличиться уже в одной из следующих атак, но неточно пробил из пределов штрафной площади.

УКРАИНЦЫ ИСПОЛНИЛИ МАТЕРНЫЙ ХИТ ПРО ПУТИНА

На 80-й Украина получила отличную возможность снова завладеть преимуществом в два гола. Малиновский пробил со штрафного, после чего мяч попал в руку защитнику. Арбитр посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. К точке подошел футболист "Аталанты", но не переиграл Димитриевски.

Малиновский не реализовал пенальти

В дальнейшем шла очень нервная игра, которая не запомнилась опасными моментами. Несмотря на это, в воздухе постоянно чувствовалось напряжение.

ОБЗОР МАТЧА

КОММЕНТАРИИ ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

В первую очередь хочу поздравить болельщиков. Спасибо за поддержку. В раздевалку нам еще позвонил президент. Поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас. В принципе, команда сыграла два хороших тайма. У нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем пенальти, не реализовываем моменты, ребята теряют уверенность. Игра в атаке, думаю, у нас была хорошая. Нервозность играет роль. Вся команда в хорошей форме. Если бы мы реализовываем все, что мы создаем... Нужно находить баланс. Впереди нас ждет игра с непростым соперником.

Андрей Ярмоленко, капитан сборной Украины:

– Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, рад за болельщиков. Тяжелая игра, тяжелый соперник. Я всех поздравляю. Нужно теперь пару дней на восстановление. Спасибо огромное болельщикам. Мы ощущали их поддержку. Первый тайм выиграли 2:0, но знали, что после перерыва команда соперника будет атаковать. На чемпионате Европы легких игр не бывает. Сейчас только положительные эмоции. Рад, что нам удалось взять три очка.

Александр Караваев, защитник сборной Украины:

– Тяжелый матч. Но в первом тайме полностью контролировали игру. Создали много моментов, забили два гола. На второй тайм вышли более спокойными, а команда Македонии пошла атаковать. Упустили эту нить, нужно быть сконцентрированным до конца. У нас так часто происходит. Мы на поле сами переживаем, потому что понимаем, какой груз ответственности. Нужно более строго и сконцентрированно играть. Мы ощущали поддержку болельщиков. Слышно было и как гимн пели и "Червону руту". Огромная благодарность и низкий поклон болельщикам.

Украина – Северная Македония 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0– Ярмоленко, 29, 2:0 – Яремчук, 34, 2:1 – Алиоски, 57.

Украина: 1. Бущан – 13. Забарный, 16. Миколенко, 21. Караваев, 22. Матвиенко, 6. Степаненко, 8. Малиновский (2. Соболь, 90+2), 17. Зинченко, 7. Ярмоленко (15. Цыганков, 70), 9. Яремчук (19. Беседин, 70), 10. Шапаренко (5. Сидорчук, 78)

Северная Македония: 1. Димитриевски – 6. Муслиу, 8. Алиоски, 13. Ристовски С., 5. Адеми (Ристовски, 85), 14. Велкоски (Тричковски, 86), 16. Николов (Трайковски , 46), 17. Барди (Аврамовски, 77), 20. Спировски (Чурлинов, 46), 21. Элмас, 10. Пандев

Отметим, что в следующем поединке подопечные Шевченко встретятся с Австрией. Он состоится в Бухаресте в понедельник, 21 июня.

Группы Евро-2020.
Календарь группового этапа Евро-2020.
Календарь сборной Украины на групповом этапе Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте чемпионата Европы Украина потерпела обидное поражение в противостоянии с Нидерландами, пропустив решающий гол на последних минутах.

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