Украина в историческом матче добыла первую победу на Евро-2020. Реакция Зеленского и комментарий Шевченко

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020, обыграв Северную Македонию со счетом 2:1. Впервые в истории чемпионатов Старого света игру обслуживал не европейский рефери – Фернандо Андрес Рапаллини из Аргентины.

Подопечные Шевченко захватили инициативу с первых минут встречи и постоянно оказывали давление на соперников. Это часто приводило к "пожарам" у ворот Димитриевски.

Україна vs Північна Македонія – 2:1!

Напружений поєдинок і така потрібна перемога! Дякуємо за справжній футбольний трилер, дякуємо за важливі три пункти!

Слава Україні! pic.twitter.com/k00TPxREVl — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2021

Видео дня

Впервые ему пришлось всерьез вступить в игру на восьмой минуте встречи, когда Малиновский хорошо пробил из-за пределов штрафной, а македонский голкипер достал мяч в нижнем углу.

Буквально тут же Яремчук вышел один на один с вратарем, но в последний момент решил не бить и попытался выкатить "круглого" на пустые ворота. Однако защитник номинальных гостей в последний момент успел сыграть в подкате.

После этого наши соперники провели несколько опасных контратак, одна из которых закончилась опасным ударом Эльмаса в боковую сетку. Еще одна попытка македонцев была заблокирована Матвиенко.

Счет в матче был открыт на 29-й минуте. За несколько мгновений до гола Ярмоленко не сумел переиграть Димитриевски, но заработал угловой. После подачи Караваев красиво сбросил мяч на капитана, а тот переправил мяч в сетку с нескольких десятков сантиметров.

В одной из следующих атак автор первого гола в поединке помог отличиться Яремчуку. Он выдал идеальный пас на Романа, который снова вышел на свидание с вратарем. На этот раз украинский нападающий легко реализовал свой момент.

За пять минут до перерыва легенда сборной Северной Македонии Горан Пандев отквитал один мяч, однако в этом эпизоде был зафиксирован офсайд.

Последний шанс Украины в первом тайме не использовал Шапаренко. Полузащитник "Динамо" вошел в штрафную площадь гостей, обыграл соперника и решил "нарисовать" пенальти, за что был наказан желтой карточкой.

Второй тайм начался с двух замен в составе македонцев и опаснейшего штрафного удара в исполнении Малиновского. Прекрасную попытку Руслана отразил голкипер.

Через несколько минут нашим соотечественникам очень не повезло. Бущан совершил фантастический сейв после выстрела из-за пределов штрафной, но Караваев не успел первым на подбор и ударил по ноге Пандева – пенальти. Георгий отбил удар Алиоски, но не справился с его добиванием.

Психологическое преимущество оказалось на стороне гостей. Они взяли мяч под контроль и начали постоянно создавать напряжение у наших ворот. Бущану снова пришлось отбивать дальний выстрел Трайковски, но наш голкипер с задачей справился.

На 70-й минуте Шевченко освежил линию атаки, сняв с игры Яремчука и Ярмоленко и выпустив вместо них Беседина и Цыганкова. Последний мог отличиться уже в одной из следующих атак, но неточно пробил из пределов штрафной площади.

УКРАИНЦЫ ИСПОЛНИЛИ МАТЕРНЫЙ ХИТ ПРО ПУТИНА

На 80-й Украина получила отличную возможность снова завладеть преимуществом в два гола. Малиновский пробил со штрафного, после чего мяч попал в руку защитнику. Арбитр посмотрел видеоповтор и назначил пенальти. К точке подошел футболист "Аталанты", но не переиграл Димитриевски.

В дальнейшем шла очень нервная игра, которая не запомнилась опасными моментами. Несмотря на это, в воздухе постоянно чувствовалось напряжение.

ОБЗОР МАТЧА

КОММЕНТАРИИ ПОСЛЕ МАТЧА

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

– В первую очередь хочу поздравить болельщиков. Спасибо за поддержку. В раздевалку нам еще позвонил президент. Поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас. В принципе, команда сыграла два хороших тайма. У нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем пенальти, не реализовываем моменты, ребята теряют уверенность. Игра в атаке, думаю, у нас была хорошая. Нервозность играет роль. Вся команда в хорошей форме. Если бы мы реализовываем все, что мы создаем... Нужно находить баланс. Впереди нас ждет игра с непростым соперником.

Андрей Ярмоленко, капитан сборной Украины:

– Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, рад за болельщиков. Тяжелая игра, тяжелый соперник. Я всех поздравляю. Нужно теперь пару дней на восстановление. Спасибо огромное болельщикам. Мы ощущали их поддержку. Первый тайм выиграли 2:0, но знали, что после перерыва команда соперника будет атаковать. На чемпионате Европы легких игр не бывает. Сейчас только положительные эмоции. Рад, что нам удалось взять три очка.

Александр Караваев, защитник сборной Украины:

– Тяжелый матч. Но в первом тайме полностью контролировали игру. Создали много моментов, забили два гола. На второй тайм вышли более спокойными, а команда Македонии пошла атаковать. Упустили эту нить, нужно быть сконцентрированным до конца. У нас так часто происходит. Мы на поле сами переживаем, потому что понимаем, какой груз ответственности. Нужно более строго и сконцентрированно играть. Мы ощущали поддержку болельщиков. Слышно было и как гимн пели и "Червону руту". Огромная благодарность и низкий поклон болельщикам.

Украина – Северная Македония 2:1 (2:0, 0:1)

Голы: 1:0– Ярмоленко, 29, 2:0 – Яремчук, 34, 2:1 – Алиоски, 57.

Украина: 1. Бущан – 13. Забарный, 16. Миколенко, 21. Караваев, 22. Матвиенко, 6. Степаненко, 8. Малиновский (2. Соболь, 90+2), 17. Зинченко, 7. Ярмоленко (15. Цыганков, 70), 9. Яремчук (19. Беседин, 70), 10. Шапаренко (5. Сидорчук, 78)

Северная Македония: 1. Димитриевски – 6. Муслиу, 8. Алиоски, 13. Ристовски С., 5. Адеми (Ристовски, 85), 14. Велкоски (Тричковски, 86), 16. Николов (Трайковски , 46), 17. Барди (Аврамовски, 77), 20. Спировски (Чурлинов, 46), 21. Элмас, 10. Пандев

Отметим, что в следующем поединке подопечные Шевченко встретятся с Австрией. Он состоится в Бухаресте в понедельник, 21 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, на старте чемпионата Европы Украина потерпела обидное поражение в противостоянии с Нидерландами, пропустив решающий гол на последних минутах.