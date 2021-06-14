Сенсация на Евро-2020! Испания потеряла очки в матче против Швеции

Сборная Испании не смогла победить Швецию в матче первого тура Евро-2020. Поединок завершился со счетом 0:0.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе (Севилья), но фактор родных стен "фурии роха" не помог. Испанцы все 90+6 минут провели в атаке, но пробить ворота Робина Ольсена им так и не удалось.

Шведы оборонялись всей командой и отличились крайне низким показателям владения мячом.

Видео дня

Испания за весь поединок нанесла 17 ударов по воротам шведов, в створ пришлось всего 5 из них.

Команда Луиса Энрике владела мячом 75% игрового времени, но затолкать его в сетку ворот соперника так и не удалось.

Испания – Швеция – 0:0.

Предупреждение: Лустиг, 55

Испания: Симон, М. Льоренте, Пау Торрес, Ляпорт, Альба, Коке (Фабиан Руис, 87), Родри (Алькантара, 66), Педри, Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Сарабиа, 66), Ольмо (Морено, 74);

Швеция: Ольсен, Люстиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон, С. Ларссон, Олссон (Каюсте, 84), Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84), Берг (Квайсон, 69), Исак (Классон, 69).

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в первом матче на Евро-2020 проиграла Нидерландам в Амстердаме. Подопечные Андрея Шевченко забили два красивых гола во втором тайме, но пропустили на один больше. Ничью ускользнула в концовке поединка.

Далее желто-синие сыграют против Северной Македонии и Австрии.

После матча с Нидерландами в СМИ появилась информация о том, что между двумя игроками сборной Украины произошел конфликт в раздевалке.