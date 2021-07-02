Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Испании обыграла Швейцарию и стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась в серии пенальти – 3:1.

Поединок получился достаточно пресным, а главное событие первого тайма в нем произошло уже на 8-й минуте. После подачи углового защитник испанцев Жорди Альба решился на удар в касание из-за штрафной. Мяч явно шел в руки вратарю, однако хавбек Денис Закария неудачно подставил ногу и поразил собственные ворота.

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Этот момент повлиял на ход игры. Испанцы решили довольствоваться своим преимуществом и особо не поднимали темп. Их соперники четко показали, что готовы защищаться и играть без мяча, но постоянно искали свои шансы в быстром отрыве.

Впрочем, ничего опасного до перерыва команде сербского специалиста Владимира Петковича у ворот испанца Унай Симона создать не удалось.

А вот уже на 10-минуте Швейцария имела реальный момент, чтобы сравнять счет. После углового Закария пробивал наверняка метров с восьми головой, но не смог попасть в створ.

В середине 45-минутки Швейцарии удалась быстрая атака по левому флангу. Партнеры вывели на удар Цубера, тот с пяти метров бил с носка, но Симон выручил "фурию роху". Однако на 68-й минуте и он был бессилен после ляпа своих защитников.

Ляпорт, прерывая передачу, угодил мячом в Пау Торреса. Рикошет сыграл на руку капитану "нати" Джрдану Шакири, который выскочил один на один и поразил угол ворот Симона.

На 77-й минуте арбитр Мартин Оливер удалил с поля Ремо Фройлера за грубый фол против Жерара Морено.

Игра перекатилась в овертайм. На 92-й минуте Жерар Морено с пяти метров не смог попасть в угол ворот Соммера. Швейцарцам было невероятно трудно, несколько раз они были близки к тому, чтобы пропустить. На 101-й минуте тот же Морено снова не смог пробить вратаря соперника.

Испания в буквальном смысле "висели" на воротах Соммера. На 116-й минуте голкипер забрал опаснейший удар Бускетса головой и позволил своей команде довести дело до серии пенальти. Там швейцарцы не забили три 11-метровых и пропустили соперника в следующий раунд.

Швейцария – Испания 1:1 (пенальти – 1:3)

Голы: 0:1 – 8, автогол Закария, 1:1 – 68 Шакири.

Швейцария – Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер (Мбабу, 100), Закария (Шер, 100), Фройлер, Цубер (Фасснахт, 90), Шакири (Соу, 81), Сеферович (Гавранович, 82), Эмболо (Варгас, 23).

Испания – Унаи Симон, Пау Торрес (Тиаго Алькантара, 113), Аспиликуэта, Лапорт, Альба, Сарабия (Ольмо, 46), Бускетс, Педри (Родри, 119), Коке (Льоренте, 90), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 90), Мората (Жерар Морено, 54).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 1:2, 1:3.

Предупреждения: Видмер (67), Лапорт (90), Гавранович (120).

Удаление: Фройлер (77).

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