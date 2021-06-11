Турция – Италия: видео голов Евро-2020

Сборная Италии по футболу уверенно обыграла команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы-2020. Поединок первого тура в группе А на олимпийском стадионе в Риме завершился со счетом 3:0.

Итальянская сборная в первом тайме владела абсолютным преимуществом и нанесла 12 ударов по воротам соперника, однако зрители голов так и не увидели. Забитые мячи посыпались после перерыва.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Турция – Италия 0:3

Голы:

0:1 – 53, автогол Демирал,

0:2 – 66 Иммобиле.

0:3 – 79 Инсинье.

Турция – Чакыр, Челик, Мераш, Демирал, Сеюнджю, Туфан (Айхан, 64), Языджи (Ундер, 46), Йокушлу (Кахведжи, 65), Чалханоглу, Йылмаз, Караман (Дервишоглу, 76).

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Италия – Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74), Инсинье (Кьеза, 81), Барелла, Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81).

Предупреждения: Сеюнджю (88), Дервишоглу (90).

Отметим, что до этого команды встречались между собой 10 раз. Семь побед на счету итальянцев. Еще три матча завершились вничью.

Свой следующий поединок на ЧЕ подопечные Манчини проведут 16 июня против Швейцарии (22:00). Турки в этот же день сыграют с Уэльсом. Начало в 19:00.

Как сообщал OBOZREVATEL 13 июня свой путь на Евро-2020 начнет и сборная Украины. Соперниками команд Андрея Шевченко будут Нидерланды. Начало матча в 22:00.

Уже были опубликованы список телеканалов, которые покажут встречу, а также прогноз букмекеров.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".