Франция сенсационно не смогла обыграть главного аутсайдера Евро-2020

Сборная Франции по футболу сенсационно сыграла вничью с командой Венгрии в матче 2-го тура чемпионата Европы-2020. Поединок в группе F на венгерской "Пушкаш Арене" завершился со счетом 1:1.

До этого команды встречались между собой 22 раза. Ничья в Будапеште стала 3-й в истории противостояния. 8 побед на счету 12 раз побеждали венгры.

Перед игрой букмекеры на победу сборной Венгрии принимали ставки с коэффициентом 14,5. Успех французов оценивался показателем 1,3.

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Если брать прогноз на весь чемпионат Европы, то Венгрия считалась главным аутсайдером турнира, в то время как Франция является действующим чемпионом мира и главным фаворитом.

Как и прогнозировали аналитики, сборная Франции начала игру первым номером, устроив настоящий штурм воротам Гулачи. Хозяева практически все игровое время провели в защите, пытаясь очень компактно обороняться. Гризманн и Мбаппе раз за разом с трудом проходили через линии, транжиря опасные моменты.

На 23-й минуте матч был прерван после того, как капитану сборной Венгрии Адаму Салаи стало плохо.

Ближе к перерыву Франция все сильнее и сильнее начала выглядеть в атаке. Подопечные Дешама демонстрировала весь тот атакующий потенциал. который они не смогли реализовать против Германии.

Концовка первой 45-минутки оказалась шокирующей для болельщиков гостей. На 2-й добавленной минуте Фиоло при рывке из центра поля по левой половине удачно обыгрался с Шаллаи, затем убежал от Варана, ворвался на скорости в штрафную и сильно пробил в ближний угол мимо Льориса – 1:0.

В начале второго тайма Венгрия не так опускалась в защите. Игра начала раскрываться и пошел открытый футбол, где венгры уже не выглядели той беспомощной командой, какой была в дебюте.

На 57-й минуте на поле вышел Усам Дембеле. 24-летний футболист "Барселоны" в одной из первых же своих атак попал в штангу.

Давление нарастало и на 66-й минуте счет стал равным. Мбаппе зацепился за мяч в чужой штрафной, сделал пас от лицевой, Орбан допускает ошибку, вынося круглого, и Гризманн, оставшись без опеки, отправляет круглый снаряд точно в сетку.

Венгрия не собиралась сдаваться, периодически нагнетая ситуацию у чужих ворот. В тоже время, до конца 90 минут очередной шанс вырвать победу имел Мбаппе, но удачно сыграл голкипер.

Свою заключительную игру группового этапа на Евро-2020 Франция проведет 23 июня против Португалии. Начало в 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре подопечные Дешама минимально переиграли сборную Германии.

Единый мяч во встрече в свои ворота забил Хуммельс.

Перед встречей на поле приземлился активист Greenpeace, выступавший против использования нефти.

Свой заключительный поединок на групповом этапе Франция 23 июня сыграет с Португалией (22:00).

Венгрия – Франция 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 45 Фиола, 1:1 – 66 Гризманн.

Венгрия – Гулачи, Фиола, Шаллаи, Орбан, Него, Надь, Шафер (Чери, 76), Шаллаи, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Ботка, Салаи (Николич, 26).

Франция – Льорис, Варан, Кимпембе, Павар, Динь, Канте, Рабьо (Дембеле, 57; Лемар, 87), Погба (Толиссо, 76), Бензема (Жиру, 76), Мбаппе, Гризманн.

Предупреждения: Павар (10), Ботка (52).

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".