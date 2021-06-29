Франция по пенальти проиграла Швейцарии и вылетела с Евро-2020. Сетка плей-офф, видео голов и статистика

Сборная Франции проиграла команде Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020. Команда Дидье Дешама, пропустив в самом начале игры, сумела во втором тайме перевернуть матч, но довела его до серии пенальти, где уступила – 4:5.

Поединок начался шокирующе для чемпионов мира. Уже на 14-й минуте встречи нападающий Сеферович после навеса слева классно сыграл головой и отправил мяч точно в угол ворот Уго Льориса.

Видео дня

Этот момент ввел в ступор французскую сборную. У подопечных Дидье Дешама совершенно ничего не получалось впереди, а также возникали невероятные проблемы при игре один в один.

СТАТИСТИКА МАТЧА

В свою очередь швейцарцы постоянно искали свои шансы на контратаках. Облегчало задачу команде Петковича и то, что "синие" действовали в совершенно спокойном темпе, лишь изредка взрываясь в отдельные моменты.

В первом тайме французам так и не удалось ничего создали у ворот соперника. Более того, чемпионы мира ни разу не попали в створ ворот Яна Соммера.

Второй тайм стартовал еще более обескураживающе. На 55-й минуте аргентинский арбитр указал на "точку" в штрафной Франции, но Родригес с пенальти не смог переиграть Льориса.

Этот момент придал импульс игре "синих", которые через две минуты усилиями Бензема сравнял счет, а еще через 90 секунд Карим оформил дубль.

Такое развитие событий ударило по психологии швейцарской сборной, которая откровенно "поплыла". У Франции начали проходить быстрые атаки, которые завершались опасными ударами.

На 75-й "галльские петухи" провели третий мяч. Совершенно роскошный удар удался Полю Погба. Футболист "Манчестер Юнайтед" с 22-х метров уложил мяч точно в "девятку" ворот Соммера.

Громом среди ясного неба стал второй мяч Хариса Сеферовича на 81-й минуте. Он воспользовался навесом справа и, переиграв Рафаэля Варана, вновь головой расстрелял Льориса.

На 85-й минуте швейцарцы и вовсе забили третий гол, но он был отменен из-за офсайда. Однако через пять минут Гавранович великолепным ударом с линии штрафной сравнял счет. Буквально на последней секунде основного времени Кингсли Коман попал в перекладину.

В овертайме первыми момент создали французы, но Соммер справился с ударом Павара. После этого игра больше проходила в центре поля, хотя Швейцария смотрелась более активно. Франция же полностью положилась на контратаки.

Игра прикатилась к серии пенальти, где решающим оказался промах Килиана Мбаппе.

ОБЗОР МАТЧА

Франция – Швейцария 3:3 (0:1, 3:2, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5

Голы: 0:1 – 15 Сеферович, 1:1 – 57 Бензема, 2:1 – 59 Бензема, 3:1 – 75 Погба, 3:2 – 81 Сеферович, 3:3 – 90 Гавранович.

Франция – Льорис, Варан, Кимпембе, Лангле (Коман, 46; Тюрам, 111), Павар, Погба, Канте, Рабьо, Бензема (Жиру, 94), Мбаппе, Гризманн (Сиссоко, 88).

Швейцария – Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес (Мехмеди, 87), Видмер (Мбабу, 73), Цубер (Фасснахт, 79), Фройлер, Джака, Шакири (Гавранович, 73), Эмболо (Варгас, 80), Сеферович (Шер, 97).

Предупреждения: Варан (30), Эльведи (32), Родригес (62), Джака (76), Коман (88), Павар (91), Аканджи (108).

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

Таким образом, 2 июля Швейцария в Санкт-Петербурге сыграет с Испанией.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Испании в 1/8 финала пропустила три гола от Хорватии, но все же вышла в следующий раунд Евро-2020. Игра в Копенгагене завершилась в овертайме – 5:3.