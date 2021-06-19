Германия разбила Португалию на Евро-2020, ответив на исторический гол Роналду

Сборная Германии по футболу победила команду Португалии в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020. Встреча в квартете F на поле "Мюнхен Арены" завершилась со счетом 4:2.

Для бундестим это стало 11-й победой в 19 очных противостояниях с португальцами. Еще 5 поединков завершились вничью.

Хозяева с первых минут забрали мяч под свой контроль, подолгу перепасовываясь перед чужой штрафной. Уже на 5-й минуте это принесло успех и Госенс в зрелищном прыжке забил с острого угла после прострела Киммиха. После помощи VAR, Энтони Тейлор отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

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Немцы продолжили давить, но в итоге пропустили острую контратаку.

Бернандо Силву сделал фантастический диагональный пас через полполя. Жота выбежал один на один с Нойером и сумел отдать направо Роналду.

Криштиану открыл счет – 1:0. Впервые в своей карьере звездный португалец смог забить немецкой команде.

Забив гол португальцы вновь отдали мяч сопернику и продолжали играть вторым номером, но это им удавалось великолепно.

У Германии не было видно никакой мощности в атаке. По компонентам португальцы ничем не уступали бундестим.

Ситуация перевернулась на 35-й минуте. Сперва Госенс уже без офсайда ударил с лета после чего мяч от ноги Диаша влетел в пустые ворота. А спустя 4 минуты прострел Киммиха в свои ворота замкнул Геррейеро – 1:2.

После перерыва немцы полностью захватили фланги, пользуясь абсолютной свободой, которую им предоставили там португальцы. Не было заметно, чтобы Фернанду Сантуш сделал какие-либо выводы.

На 51-й минуте сборная Португалии допустила ту же ошибку на правом фланге обороны, оставив прострел Госенса без должного внимания. В этот раз отличился Хаверц.

На 60-й минуте счет стал разгромным. Робин Госенс переиграл Рафу Силва и ударом головой забил 4-й мяч.

После этого футболисты из Германии расслабились, за что сразу были наказаны. Роналду уверенно отыграл на лицевой линии, отпасовав назад на Жоту где игрок "Ливерпуля" забил свой первый мяч на турнире.

Йоахим Лев заменил Госенса, Хаверца и Гюндогана, и ослабленные немцы сразу начали пропускать опасные выпады соперников.

Пушечный удар от Ренату Саншеша на 79-й минуте приняла на себя штанга.

Свой заключительный матч в групповом этапе Евро-2020 сборная Германии проведет 23 июня против Венгрии (19:00).

Португалия – Германия 2:4 (1:2, 1:2)

Голы: 1:0 – 15 Роналду, 1:1 – 35, автогол Рубен Диаш, 1:2 – 39, автогол Геррейру, 1:3 – 51 Хавертц, 1:4 – 60 Гозенс, 2:4 – 67 Диогу Жота.

Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Рафа Силва, 58), Бернарду Силва (Саншеш, 46), Бруну Фернандеш (Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83), Роналду.

Германия – Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс (Джан, 63), Гозенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Киммих, Хавертц (Горетцка, 73), Кроос, Мюллер, Гнабри (Сане, 87).

Предупреждения: Хавертц (66), Гинтер (77).

Напомним, что в первом туре подопечные Йоахима Лева уступили французам. Автогол на счету Хуммельса.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".