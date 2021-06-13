Сборная Украины на последних минутах проиграла Нидерландам на Евро-2020, забив два гола

Сборная Украины обидно проиграла в матче 1-го тура чемпионата Европы по футболу-2020 против Нидерландов. Поединок в Амстердаме на легендарной "Йохан Кройфф Арене" завершился со счетом 3:2 при том, что до 75-й минуты украинцы "горели" 0:2, а на 79-й была ничья 2:2.

Это стало третьей официальной встречей для обеих стран на уровне футбольных сборных и первой в истории в рамках Евро. Украина не разу не побеждала, один раз сыграв вничью.

Несмотря на прогноз букмекеров Нидерланды с первых минут не стали играть первым номером. На первых секундах сборная Украины устроила массивную атаку на ворота Стекеленбурга, увлеклась нападением и едва не пропустила результативную контратаку. Удар де Йонга парировал Бущан.

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Мяч не задерживался в центре поле. На больших скоростях команды действовали на встречных курсах, создавая реальную угрозу воротам друг друга.

На 5-й минуте Ярмоленко упустил хороший шанс, не достав резкую передача с углового Малиновского.

Сразу же в ответной атаке голкипер "Динамо" второй раз подряд спас свою команду от гола

Постепенно "оранжевые" перехватывали инициативу. Украина всей командой сдвинулась в низкий блок, уйдя в более плотную защиту.

На 10-й минуте небольшое повреждение получил Александр Зубков и Андрей Шевченко сразу отправил разминаться Марлоса, который на 13-й минуте заменил левого полузащитника "Ференцвароша".

Голландцы долго перепасовывались, пытаясь позиционно добраться до наших ворот. Украинцы сразу взрывались быстрой атакой.

После взрывного старта, к 20-й минуте скорости существенно упали. Но на 21-й минуте Марлос и Яремчук в два паса убежали от голландцев, однако форвард "Вест Хема" не стал рисковать, отдавая дальше на ход партера. Ярмоленко закопался, и в ответной атаке вновь пришлось отпахивать Бущану.

Украина ненадолго наладила контроль мяча, но ни к чему существенному это не привело.

К середине тайма Георгий пятый раз спас команду от гола.

Ощущался очень большой избыток эмоций у наших футболистов. Очень большой объем работы выполнял Ярмоленко, успевая бить по воротам, и в подкате отбирать мяч.

Голландцы пытались как можно выше сделать перехват, сразу обостряя ситуацию. Для этого они использовали любую помарку в приеме у наших соотечественников.

Когда мяч у Украины, Марлос всегда смещался с левого фланга в центр полузащиты. Иногда даже уходил направо к Ярмоленко, чтобы помочь ему в продвижении вперед.

К концу тайма нидерландцы взвинтили темп и имели несколько стопроцентных моментов чтобы забить первый гол. Но в первом случае Бущан смог отбить нереальный удар Вейналдума, а во втором Думфрис с двух метров не попал в пустые ворота.

Нам никак не удавалось начать играть в свой футбол. Эмоции явно брали верх над осмысленностью действий, которые большей частью напоминали хаотичные защитные движения.

После перерыва ситуация не поменялась. Вновь голландцы подолгу катали мяч, пытаясь левым флангом пробиться к воротам.

На 52-й минуте Виталий Миколенко неудачно сыграл на фланге против Йонга. Бущан смог перехватить острую передачу Думфриса, но набежавший из глубины Вейналдум оказался первым на подборе, открыв счет в игре – 1:0.

А на 59-й Нидерланды забили второй гол. Де Йонг отдал направо на Думфриса, тот продавил украинскую защиту практически на лицевой и вернул назад снаряд под удар Вегхорсту, который с лета сделал счет – 2:0.

В эти минуты у Украины остро ощущалась нехватка лидера. Не было игрока, который мог взять на себя инициативу и психологически оживить игру в нашей команде.

Ближе к конце встречи голландцы успокоились. Уверенно лидировали они играли по счету, в то время как украинцы так и не смогли нащупать контригру.

На 75-й минуте получив пас от Яремчука на левом фланге Андрей Ярмоленко смог шедевральным ударом в девятку сократить отставание.

У "желто-синих" было 15 минут, чтобы сравнять счет, и на 79-й минуте Яремчук смог это сделать.

Малиновский со штрафного навесил в штрафную, Роман переиграл защитников вверху и головой отправил круглого в дальний угол.

За 5 минут до финального свистка игрок Франка де Бура забили свой третий гол. Вейндал слева откатил назад Аке, тот навесил в штрафную на дальнюю штангу, где Думфрис переиграл в воздухе Зинченко.

Свой следующий матч подопечные Шевченко проведут 17 июня против Северной Македонии (16:00).

Нидерланды – Украина 3:2 (0:0, 3:2)

Голы: 1:0 – 52 Вейналдум, 2:0 – 58 Вегорст, 2:1 – 75 Ярмоленко, 2:2 – 79 Яремчук, 3:2 – 85 Думфрис.

Нидерланды – Стекеленбург, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), Думфрис, де Рон, Вейналдум, де Йонг, ван Анхолт (Вейндал, 64), Вегорст (де Йонг, 88), Депай (Мален, 90).

Украина – Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64).

Предупреждение: Сидорчук (90).

Напомним, что перед стартом нашей сборной на Евро-2020 произошел скандал с экипировкой украинских футболистов. Россия подала протест в УЕФА на то, что на форме размещена карта с Крымом, а также присутствуют надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Европейский футбольный союз решил запретить вторую фразу, несмотря на то, что ранее дизайн был утвержден.

УАФ нашло способ обойти этот запрет. Позже авторитетная газета Bild назвала истинную причину запрета от УЕФА.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".