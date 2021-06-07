Украина разгромила Кипр в последнем матче перед Евро-2020

Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу в последнем подготовительном матче перед Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко обыграли Кипр со счетом 4:0 на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове.

Наши соотечественники с первых минут взяли мяч под контроль и пытались создавать угрозу, разыгрывая его на флангах. Более активно был задействован левый край нападения, откуда и пришел первый хороший момент в противостоянии. Зинченко, который впервые вышел в составе сборной после проигранного финала Лиги чемпионов, прострелил в центр штрафной площади, где защита забыла о Яремчуке, но Роман пробил прямо в голкипера.

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В середине первого тайма наш центральный нападающий получил еще один шанс отличиться, однако его удар с лета после передачи Зубкова пришелся значительно выше цели. Через несколько минут Ярмоленко получил мяч на линии вратарской, но не сумел переиграть Палайи, а уже в следующей атаке Соболь нашел Яремчука на убойной позиции, а Роман в третий раз не реализовал хороший момент.

Буквально тут же Зинченко пробил из-под защитника, но от гола киприотов спасла штанга. На 37-й минуте уже ничего не помогло гостям, которые, к тому же, остались в меньшинстве. Украина организовала стремительную контратаку, в ходе которой Зубков вышел один на один с голкипером и оказался на газоне после толчка со стороны Панайоту. Игрок сборной Кипра получил красную карточку за фол последней надежды, а Ярмоленко уверенно реализовал пенальти.

Перед перерывом в ворота наших соперников был назначен еще один одиннадцатиметровый. Автор первого гола в матче его заработал, а Зинченко – реализовал без шансов для голкипера.

После паузы на поле появились Марлос и Степаненко, и первый мог отличиться уже на старте второго тайма, но его удар парировал Палайи. На исходе часа игры полузащитник "Шахтера" все же принял участие в результативной атаке. Он сыграл в стеночку с Зинченко и Ярмоленко, а затем выкатил мяч на пустые ворота Яремчуку – 3:0.

Наши соотечественники раз за разом оказывались на ударных позициях и вскоре довели счет до неприличного. Украинский полузащитник "Вест Хэма" оформил дубль после рикошета от защитника и забил свой 40-й мяч за национальную команду.

В концовке подопечные Шевченко имели еще немало хороших возможностей для взятия ворот, но Беседин, Судаков, Марлос и Зинченко ими не воспользовались.

Украина – Кипр 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 Ярмоленко, 37; 2:0 Зинченко, 45+2; 3:0 Яремчук, 59; 4:0 Ярмоленко, 65.

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.

Кипр: Панайи, Каро, Иоанну, Сотериу, Панайоту, Кириаку, Авраам, Папулис, Артиматас, Питтас, Илиа

Удаление: Панайоту, 36

Напомним, что на Евро-2020 наши соотечественники сыграют с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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