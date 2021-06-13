Бельгия – Россия: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге разобралась с командой России в первом туре Евро-2020. Матч группового этапа в четверке B завершился со счетом 3:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям обзор матча.

Для сборных это стало 8-й встречей на официальном уровне. До этого россияне 5 раз проигрывали. Еще три матча завершились с ничейным результатом.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого Бельгия и Россия успели дважды сыграть во время отбора на чемпионат Европы-2020. Игра 1-го тура 21 марта завершилась со счетом 3:1, а поединок 9-го тура в Санкт-Петербурге – со счетом 1:4.

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Напомним, что в этом матче не принял участие один из з сильнейших футболистов мира – Кевин де Брюйне. 29-летний футболист "Манчестер Сити" получил серьезную травму глазницы в финале Лиги чемпионов и был вынужден перенести операцию.

Напомним, что кроме бельгийцев соперниками подопечных Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020 станут команды из Дании и Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной России выявили коронавирус накануне встречи с Бельгией на Евро-2020.