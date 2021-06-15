Франция – Германия: онлайн видео голов матча Евро-2020

Сборная Германии по футболу в эти минуты на "Мюнхен Арене" принимает национальную команду Франции. Эта игра в квартете F закрывает программу 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

После неторопливого начала встречи, на 22-й минуте Германия неожиданно пропустила гол. Мяч в свои ворота срезал Матс Хуммельс.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.

Франция – Германия 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 20, автогол Хуммельс.

Франция – Льорис, Варан, Павар, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Рабьо, Мбаппе, Бензема, Гризманн.

Германия – Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Гозенс, Гюндоган, Кроос, Хавертц, Киммих, Мюллер, Гнабри.

Видео дня

Предупреждение: Киммих (7).

Свой следующий матч Германия и Франция проведут 19 июня против Португалии и Венгрии соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 13 июня, свой путь на континентальном первенстве начала и Украина. В драматичном матче подопечные Шевченко уступили Нидерландам.

После игры российский журналист поддержал украинскую сборную фразой "Слава Украине!".

Напомним, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев принял решение уйти со своего поста после Евро-2020.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".