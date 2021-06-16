Франция – Германия: видеообзор матча Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,4 т.
Франция Германия

Сборная Франции по футболу обыграла в Мюнхене команду Германии. Встреча квартета F 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 на "Мюнхен Арене" завершилась со счетом 1:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть обзор матча.

Франция – Германия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 20, автогол Хуммельс.

Франция – Льорис, Варан, Павар, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Рабьо (Дембеле, 90), Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89), Гризманн.

Германия – Нойер, Рюдигер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Гозенс (Фолланд, 87), Гюндоган, Кроос, Хавертц (Сане, 74), Киммих, Мюллер, Гнабри (Вернер, 74).

Видео дня

Предупреждение: Киммих (7).

Свой следующий матч Франция и Германия сыграют в субботу 19 июня. Им будут противостоять Венгрия и Португалия соответственно.

Группы Евро-2020.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Расписание плей-офф Евро-2020.

Напомним, что 13 июня свой поединок на Евро-2020 провела и Украина. Подопечные Андрея Шевченко в драматичной битве на последних минутах проиграли Нидерландам.

Дюмфрис принес Нидерландам победу
Украинцы не смогли удержать ничью в матче с Нидерландами.

После игры известный российский журналист оригинально поддержал украинскую сборную.

Франция – Германия: видеообзор матча Евро-2020

Напомним, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев принял решение уйти со своего поста после Евро-2020.

Йоахим Лев

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

ГерманияМюнхенФранция - ГерманияЕвро-2020сборная Германии по футболуСборная Франции по футболу