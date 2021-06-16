Франция – Германия: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Франции по футболу обыграла в Мюнхене команду Германии. Встреча квартета F 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 на "Мюнхен Арене" завершилась со счетом 1:0.

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Франция – Германия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 20, автогол Хуммельс.

Франция – Льорис, Варан, Павар, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Рабьо (Дембеле, 90), Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89), Гризманн.

Германия – Нойер, Рюдигер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Гозенс (Фолланд, 87), Гюндоган, Кроос, Хавертц (Сане, 74), Киммих, Мюллер, Гнабри (Вернер, 74).

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Предупреждение: Киммих (7).

Свой следующий матч Франция и Германия сыграют в субботу 19 июня. Им будут противостоять Венгрия и Португалия соответственно.

Напомним, что 13 июня свой поединок на Евро-2020 провела и Украина. Подопечные Андрея Шевченко в драматичной битве на последних минутах проиграли Нидерландам.

После игры известный российский журналист оригинально поддержал украинскую сборную.

Напомним, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев принял решение уйти со своего поста после Евро-2020.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".