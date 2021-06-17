Нидерланды – Австрия: онлайн видео голов матча Евро-2020

Сборная Нидерландов в эти минуты встречается с командой Австрии во втором туре чемпионата Европы по футболу-2020. Матч играется в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арена".

Уже на 10-й минуте хозяева усилиями Депая открыли счет в игре.

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Нидерланды – Австрия 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 11, пенальти Депай.

Нидерланды – Стекеленбург, ван Анхолт, Блинд, де Врей, Думфрис, де Йонг, де Рон, Вейналдум, де Лигт, Вегорст, Депай.

Австрия – Бахманн, Лайнер, Алаба, Драгович, Ульмер, Лаймер, Шлагер, Баумгартнер, Забитцер, Хинтереггер, Грегорич.

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Предупреждения: Алаба (10), де Рон (14).

Напомним, что в первом туре Нидерланды вырвали победу у Украины. Встреча прошла при доминировании подопечных де Бура, однако украинцы смогли за 8 минут сравнять счет, забив два гола.

После поединка некоторые СМИ раздули скандальную новость о "конфликте" в сборной Украины.

Андрею Шевченко пришлось комментировать ситуацию.

Свой заключительный матч группового этапа Евро-2020 Нидерланды проведут 21 июня, сыграв с Северной Македонией. Австрия в этот день встретится с Украиной.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".