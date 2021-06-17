Нидерланды – Австрия: онлайн видео голов матча Евро-2020
Сборная Нидерландов в эти минуты встречается с командой Австрии во втором туре чемпионата Европы по футболу-2020. Матч играется в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арена".
Уже на 10-й минуте хозяева усилиями Депая открыли счет в игре.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям онлайн видео голов.
Нидерланды – Австрия 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – 11, пенальти Депай.
Нидерланды – Стекеленбург, ван Анхолт, Блинд, де Врей, Думфрис, де Йонг, де Рон, Вейналдум, де Лигт, Вегорст, Депай.
Австрия – Бахманн, Лайнер, Алаба, Драгович, Ульмер, Лаймер, Шлагер, Баумгартнер, Забитцер, Хинтереггер, Грегорич.
Предупреждения: Алаба (10), де Рон (14).
Напомним, что в первом туре Нидерланды вырвали победу у Украины. Встреча прошла при доминировании подопечных де Бура, однако украинцы смогли за 8 минут сравнять счет, забив два гола.
После поединка некоторые СМИ раздули скандальную новость о "конфликте" в сборной Украины.
Андрею Шевченко пришлось комментировать ситуацию.
Свой заключительный матч группового этапа Евро-2020 Нидерланды проведут 21 июня, сыграв с Северной Македонией. Австрия в этот день встретится с Украиной.
Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".