Португалия за 8 минут забила три гола и разгромно победила на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
5 минут
6,9 т.
Криштиану Роналду

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Венгрии в 1-м туре чемпионата Европы-2020. Встреча в группе F на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште завершилась со счетом 0:3.

Для Криштиану Роналду и Ко это стало 10 победой в 14 очных встречах между Португалией и Венгрией. Еще 4 матча завершились вничью.

Португальцы доминировали на поле.

Перед матчем букмекеры предлагали коэффициент на ничью на уровне 4,60, при этом победа Португалии оценивалась показателем 1,40.

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Португалия надежно контролировала мяч, однако с осторожностью шла вперед. В первой атаке Диого Жота попытался прорваться по левому флангу, но у штрафной его остановили защитники.

Диого Жота солировал атакой португальцев.

Футболисты из Венгрии периодически пытались провести контратаки, но те в основном завершались задолго до штрафной площадки португальцев.

Игра большей частью шла в середине поля с периодическими выпадами гостей в сторону ворот соперника.

Диого Жота.

Играя вторым номером, венгры пытались выманивать оппонента, надеясь на свободные зоны для контратак. В тоже время хозяева лишили гостей из Португалии свободного пространства и не давали создавать моменты.

Бернанду Силва.

Лишь в концовке тайма португальцы создали несколько реально опасных моментов в нападении. Бруно грамотно солировал у действующих чемпионов, раздавая острые передачи партнерам. Удар Диогу Жота отбил голкипер, а Роналду "выстрелил" над воротами.

Сборная Португалии могла забить в концовке первого тайма.

После перерыва португальцы продолжали контролировать мяч на половине поля соперника, но подобраться к воротам им не удавалось. В основном игра шла за пределами штрафной.

Отсутствие острых моментов сполна компенсировали забитые трибуны. Впервые с момента пандемии стадион был заполнен на 100% (61000 зрителей).

Полные трибуны Пушкаш Арены

Концовка битвы получилось феерической. На 80-й минуте Шен скользнул в штрафной и пробил Руя Патрисиу в ближний угол, но сделал это из офсайда, а спустя 5 минут Рафаэль Геррейро с помощью рикошета забил уже легитимный гол – 0:1.

Гол Шена был отменен

Второй гол в поединке оформил с пенальти Криштиану Роналду. Орбан завалил Рафу Силву в своей штрафной и капитан португальцев четко реализовал наказание.

Португалия выиграла у Венгрии

Все тот же Криштиану поставил точку в матче, оформив на 92-й минуте дубль.

Группа F

Венгрия – Португалия 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 84 Геррейру, 0:2 – 87, пенальти Роналду, 0:3 – 90 Роналду.

Венгрия – Гулачи, Фиола (Варга, 89), Салаи, Ботка, Ловренчич, Шафер (Него, 66), Надь (Варга, 89), Шаллаи (Шен, 78), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Орбан, Салаи.

Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Саншеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Бруну Фернандеш (Моутинью, 89), Диогу Жота (Андре Силва, 81), Роналду.

Предупреждения: Рубен Диаш (38), Него (80), Орбан (86).

Свой следующий матч Португалия проведет 19 июня против сборной Германии. Начало в 19:00. Венгры в этот же день сразятся с командой Франции (16:00).

Календарь группового этапа Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте этого года форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес отметился роскошным ударом в матче отбора на чемпионат мира-2022 против Португалии.

Жерсон Родригес

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

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