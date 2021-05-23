Украина на последних секундах спаслась в матче с Бахрейном

Сборная Украины по футболу ушла от поражения в товарищеском матче с командой Бахрейна, занимающую в рейтинге ФИФА 99-е место. Первый в истории поединок между этими сборными прошел на ОСК "Металлист" в Харькове и завершился вничью 1:1.

Букмекеры перед встречей оценивали успех гостей из Азии котировкой 9,10. Это был первый из трех запланированных спаррингов (с Северной Ирландией 3 июня в Днепре и Кипром 7 июня в Харькове) в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 (старт 11 июня).

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Украина – Бахрейн.

В этом поединке не принимали участия легионеры (футболисты, выступающие в зарубежных чемпионатах), а также Буяльский и Корниенко (травма и ангина).

Украина начала встречу первым номером, подолгу держа мяч в центре поля. Неожиданное решение от Шевченко было задействовать Марлоса на левом фланге.

Опорный полузащитник Тарас Степаненко уверенно действовал на фланге, разбивая прессинг азиатов. К 18-й минуте украинцы отдали преимущество сопернику, который обозначал давление на ворота Трубина. Матч развивался в очень невысоком темпе, где игроки обеих команд большей частью пешком перемещались по полю.

Практически 7-8 футболистов Бахрейна находились за линией мяча, что создавало трудности в обострении ситуации. На 20-й минуте Миколенко по флангу продрался во вратарскую площадку и отдал острый пас на Шапаренко, но полузащитник "Динамо" не смог нанести прицельный удар.

В эти минуты именно Миколенко создавал основную угрозу в нападении. Беседин попытался взять инициативу на себя и с интервалом в несколько минут пробил с дальней дистанции, но не точно.

Под занавес тайма Бахрейн вновь стал всей командой в защиту, вынуждая украинцев подолгу распасовываться в поисках свободных зон. Украине катастрофически не хватало командной скорости, поэтому вся игра проходила без продвижения вперед.

После перерыва ситуация не поменялась. Азиаты установили "автобус" в защите, и украинцам приходилось долго катать мяч в центре поля, пытаясь найти пути развития атаки.

Начиная с 60-й минуте "желто-синим" удалось немного поднять темп, что сразу привело к череде опасных моментов у ворот Ибрагима Лутфаллы.

На 68-й минуте Довбик не смог забить в самом опасном моменте в матче. Марлос ювелирным пасом вывел форварда один на один с голкипером, тот его обыграл и с острого угла не попал в пустые ворота.

Через 5 минут Трубин в штрафной снес форварда Бахрейна Аль Хумайдана, и чешский арбитр Павел Орел однозначно указал на 11-метровую отметку. Дия реализовал наказание, пробив паненкой.

Обозленные хозяева устроили настоящий штурм и смогли добиться успеха лишь на последних секундах. Цыганков замкнул силовой прострел Довбика.

Украина – Бахрейн 1:1

Гол: 0:1 – 75, пенальти Дия, 1:1 – 90+2 Цыганков.

Украина – Трубин, Миколенко, Матвиенко, Кривцов (Попов, 64), Тымчик (Караваев, 78), Шапаренко, Марлос, Макаренко (Сидорчук, 64), Степаненко (Судаков, 46), Зубков (Цыганков, 46), Беседин (Довбик, 46).

Бахрейн – Лутфалла, Аль-Шайх, Набил (Аль-Хазаа, 76), Аль-Шамсан, Марун, Аль-Хумайдан (Халиф, 76), Реда, Харам, Абдула, Аль-Асуад (Дия, 66), Аль-Ромайхи.

Предупреждения: Кривцов (15), Марун (38), Аль-Асуад (49), Харам (59).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина (24-е место в рейтинге ФИФА) неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира-2022. Мартовские игры наши футболисты начали с сенсационной ничьей против Франции, однако далее не смогли обыграть Казахстан, а затем на последних минутах упустили победу над Финляндией.