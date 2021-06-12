Россию разгромили на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
4 минуты
8,6 т.
Бельгия Россия

Сборная Бельгии со счетом 3:0 обыграла Россию на чемпионате Европы по футболу-2020. Поединок первого тура квартета B группового этапа прошел в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Бельгия – Россия.

Для россиян это стало 6-м поражением в 8 очных встречах с бельгийцами на официальном уровне. Еще две игры завершились вничью.

Ромелу Лукаку

Поединок начался феерично. Подопечные Роберто Мартинеса просто смяли защитные редуты россиян.

Видео дня
Бельгийцы чаще били по воротам

Лукаку вроде застрял в офсайде в штрафной, но благодаря ошибке Семенова мяч попал к Ромелу от российского защитника без нарушения правил. Бельгийский нападающий развернулся и четко пробил низом – 1:0.

Счет был открыт на 10-й минуте

Забив гол, бельгийским футболистам пришлось потерпеть 5-7 минут символичный штурм сборной РФ. Фернандес после подачи с углового разминулся с Вертонгеном, но ударил точно в то место, которое выбрал Куртуа.

На поле особой борьбы не было

После этого игра вновь перешла в привычное русло, где доминирующие "красные дьяволы" катали мяч в центре поля, не позволяя соперникам ничего сделать в отборе.

Россияне лишь несколько раз обострили ситуацию

В те редкие моменты, когда игроки из Бельгии теряли мяч, они сразу накрывали оппонента, блокируя его с нескольких сторон и легко возобновляя контроль над круглым снарядом.

Юри Тилеманс
Удар Менье

На 34-й минуте РФ пропустила второй гол. Предельно простая подача во вратарскую нашла невысокого Марртенса. Его удар Шунин отбил перед собой и Менье легко сделал счет 2:0.

Российская защита ничего не могла сделать с быстрыми бельгийцами. Очень характерным оказался момент перед самым перерывом. Янник Карраско обыграл пятерых футболистов, оказался в штрафной и отлично пробил по воротам. 27-летнему полузащитнику клуба "Атлетико Мадрид" немного не хватило точности и его удар прошел выше ворот.

Янник Карраско

Сборная Бельгии гораздо сбавила обороты, и россияне смогли перевести игру на чужую половину поля, раз за разом создавая полуопасные моменты у ворот голкипера "Реала".

Артем Дзюба

Зобнин и Дзюба несколько раз обостряли ситуацию, но до серьезной угрозы было далеко. Начиная со второй половины тайма игроки из Бельгии вернули нить игры в свои руки, контролируя мяч ближе к центральному кругу.

Станислав Черчесов

В таком вальяжном темпе Бельгия на последних минутах довела счет до разгромного. На 88-й минуте Лукаку убежал от Дивеева четко пробил в ближний нижний угол.

Свой следующий матч Россия проведет с Финляндией 16 июня. Начало в 16:00. Бельгия сразится 17 июня с Данией (19:00).

Бельгия – Россия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 10 Лукаку, 2:0 – 34 Менье, 3:0 – 88 Лукаку.

Бельгия – Куртуа, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Алдервейрелд, Кастань (Менье, 27), Тилеманс, Дендонкер, Азар, Карраско (Прат, 77), Лукаку, Мертенс (Азар, 72).

Россия – Шунин, Фернандес, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Семенов, Головин, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 29; Миранчук, 63), Оздоев, Дзюба.

Группа B

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бельгия и Россия пересекались в отборе на этот чемпионат Европы. 21 марта в первом туре подопечные Роберто Мартинеса победили со счетом 3:1. Встреча 9-го тура в Санкт-Петербурге закончилась разгромом РФ – 1:4.

РоссияЕвро-2020сборная России по футболусборная Бельгии по футболу