Россию разгромили на Евро-2020

Сборная Бельгии со счетом 3:0 обыграла Россию на чемпионате Европы по футболу-2020. Поединок первого тура квартета B группового этапа прошел в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Бельгия – Россия.

Для россиян это стало 6-м поражением в 8 очных встречах с бельгийцами на официальном уровне. Еще две игры завершились вничью.

Поединок начался феерично. Подопечные Роберто Мартинеса просто смяли защитные редуты россиян.

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Лукаку вроде застрял в офсайде в штрафной, но благодаря ошибке Семенова мяч попал к Ромелу от российского защитника без нарушения правил. Бельгийский нападающий развернулся и четко пробил низом – 1:0.

Забив гол, бельгийским футболистам пришлось потерпеть 5-7 минут символичный штурм сборной РФ. Фернандес после подачи с углового разминулся с Вертонгеном, но ударил точно в то место, которое выбрал Куртуа.

После этого игра вновь перешла в привычное русло, где доминирующие "красные дьяволы" катали мяч в центре поля, не позволяя соперникам ничего сделать в отборе.

В те редкие моменты, когда игроки из Бельгии теряли мяч, они сразу накрывали оппонента, блокируя его с нескольких сторон и легко возобновляя контроль над круглым снарядом.

На 34-й минуте РФ пропустила второй гол. Предельно простая подача во вратарскую нашла невысокого Марртенса. Его удар Шунин отбил перед собой и Менье легко сделал счет 2:0.

Российская защита ничего не могла сделать с быстрыми бельгийцами. Очень характерным оказался момент перед самым перерывом. Янник Карраско обыграл пятерых футболистов, оказался в штрафной и отлично пробил по воротам. 27-летнему полузащитнику клуба "Атлетико Мадрид" немного не хватило точности и его удар прошел выше ворот.

Сборная Бельгии гораздо сбавила обороты, и россияне смогли перевести игру на чужую половину поля, раз за разом создавая полуопасные моменты у ворот голкипера "Реала".

Зобнин и Дзюба несколько раз обостряли ситуацию, но до серьезной угрозы было далеко. Начиная со второй половины тайма игроки из Бельгии вернули нить игры в свои руки, контролируя мяч ближе к центральному кругу.

В таком вальяжном темпе Бельгия на последних минутах довела счет до разгромного. На 88-й минуте Лукаку убежал от Дивеева четко пробил в ближний нижний угол.

Свой следующий матч Россия проведет с Финляндией 16 июня. Начало в 16:00. Бельгия сразится 17 июня с Данией (19:00).

Бельгия – Россия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 10 Лукаку, 2:0 – 34 Менье, 3:0 – 88 Лукаку.

Бельгия – Куртуа, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Алдервейрелд, Кастань (Менье, 27), Тилеманс, Дендонкер, Азар, Карраско (Прат, 77), Лукаку, Мертенс (Азар, 72).

Россия – Шунин, Фернандес, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Семенов, Головин, Баринов (Дивеев, 46), Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 29; Миранчук, 63), Оздоев, Дзюба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бельгия и Россия пересекались в отборе на этот чемпионат Европы. 21 марта в первом туре подопечные Роберто Мартинеса победили со счетом 3:1. Встреча 9-го тура в Санкт-Петербурге закончилась разгромом РФ – 1:4.