Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Дании разгромила Уэльс в первом матче плей-офф Евро-2020 со счетом 4:0. В 1/4 финала команда Каспера Хьюлманда сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия.

Два гола за Данию забил 23-летний форвард "Ниццы" Каспер Дольберг, отличившись результативными ударами на 27-й и 48-й минутах. Защитник "Аталанты" Йоаким Мехле и нападающий "Барсеноны" Мартин Брэйтуейт добили валлийцев еще двумя мячами на последних минутах.

Сборная Уэльса не смогла навязать борьбу датчанам, пробив за 90 минут всего один раз по воротам соперников. А на 90-й минуте Харри Уилсон получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

Видео дня

Уэльс – Дания – 0:4

Голы: Дольберг (27, 48), Меле (88), Брейтвейт (94)

Предупреждения: Родон (26), Мур (40), Брукс (80)

Удаление: Уилсон (90)

Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, Мепам, Родон, К.Робертс (Н.Уильямс, 41), Аллен, Моррелл (Уилсон, 60), Бэйл, Рэмзи, Джеймс (Брукс, 78), Мур (Т.Робертс, 78)

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер (Й.Андерсен, 77), Кристенсен, Меле, Дилейни (М.Йенсен, 60), Хейбьерг, Стрюгер-Ларсен (Бойлесен, 77), Брейтвейт, Дольберг (Корнелиус, 70), Дамсгор (Нергор, 60)

Напомним, матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

В субботу, 26 июня, в 1/8 финала также сыграют Италия и Австрия. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию этого поединка.