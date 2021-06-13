Австрия переиграла Северную Македонию в историческом матче

Сборная Австрии переиграла Северную Македонию со счетом 2:1 в стартовом матче на Евро-2020 на стадионе Националь в Бухаресте (Румыния). Интрига в поединке сохранялась до последних минут, несмотря на то, что команду македонцев считали очевидным аутсайдером группы С.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Лайнер отличился точным ударом головой после навеса Забитцера на дальнюю штангу.

Северной Македонии, которая впервые в своей истории пробилась на чемпионат Европы, понадобилось 10 минут, чтобы сравнять счет. Легенда македонского футбола, 37-летний Пандев воспользовался невразумительными действиями австрийцев в обороне и катнул мяч в пустые ворота.

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Однако в концовке второго тайма Австрия все же исправила ситуацию и сняла все вопросы касательно победителя. Сперва Алаба выдал шикарный пас на Грегорича и тот со считанных метров проткнул мяч в ворота, а позже Арнаутович выбежал на встречу с вратарем и добил македонцев.

Нельзя не отметить тренерское чутье Франко Фода, ведь оба игрока, забившие решающие мячи, вошли в игру со скамейки запасных.

Австрия – Северная Македония 3:1

Голы: Лайнер (18), Грегорич (78), Арнаутович (89) – Пандев (28)

Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович (Линхарт, 46), Хинтереггер, Алаба, Баумгартнер (Грегорич, 58), Шлагер (Ильзанкер, 90), Забитцер, Лаймер (Баумгартлингер, 90), Ульмер, Калайджич (Арнаутович, 59)

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Ристовски, Муслиу (Ристовски, 86), Алиоски, Барди (Тричковски, 82), Николов (Бейтулаи, 63), Адеми, Элмаз, Трайковски (Костадинов, 63), Пандев

Предупреждения: Трайковски (42), Алиоски (52), Лайнер (85).

Все видео голов можно посмотреть тут.

Напомним, матчи Евро-2020 покажет телеканал "Украина".

Второй матч в группе С состоится также 13 июня. Нидерланды сыграют против Украины. OBOZREVATEL предлагает онлайн трансляцию этого поединка.

Отметим, команда Андрея Шевченко намерена играть на победу даже в матче против Нидерландов. Главный тренер украинской сборной накануне рассказал, как нужно действовать, чтобы получить положительный результат в Амстердаме.