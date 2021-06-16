Уэльс победил Турцию на Евро-2020. Видео

Сборная Уэльса победила Турцию во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча в квартете А завершилась со счетом 2:0.

До этой встречи сборные встречались между собой шесть раз. Дважды побеждали турки. Еще три раза успех праздновали валийцы.

Поединок начался при существенном преимуществе сборной Уэльса. Бэйл, Рэмзи и компания полностью доминировали в дебюте, прижав турков к своим воротам.

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Уэльс раз за разом создавал опасные моменты, но в заключительной фазе очень страдала реализация.

Лишь ближе к перерыву сборная Турции смогла добиться в игре определенного баланса. Она выглядела более мощно, чем в 1-м туре, но перед перерывом все же пропустила.

На 42-й минуте Бэйл исполнил великолепный заброс на Рэмзи из глубины поля, футболист "Ювентуса" избежал офсайда, одним касанием обработав мяч, а вторым отправив круглый снаряд в нижний угол.

В дебюте второго тайма сборная Уэльса могла удвоить преимущество после того, как Артур Диаш назначил пенальти за снос Бэйла. Сам игрок "Реала" взялся исполнять удар, но сделал это очень неудачно, отправив мяч на трибуны.

Турки вяло пытались отыграться, при этом очень много времени на развитие атак шло впустую.

Лишь за несколько минут до финального свистка подопечные Шенола Гюншеа устроили настоящий штурм, но забить так и не смогли.

Вместо этого турецкие игроки пропустили второй гол, что практически лишило их шансов на выход в плей-офф.

Свой следующий поединок Уэльс проведет 20 июня против команды Италии. Турки сыграют против Швейцарии. Оба матча начнутся в 19:00.

Напомним, что в первой игре Евро-2020 Турция была разгромлена Италией (0:3). Швейцария свела вничью встречу с Уэльсом (1:1).

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".