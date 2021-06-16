Уэльс победил Турцию на Евро-2020. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
3,6 т.
Уэльс Турция

Сборная Уэльса победила Турцию во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча в квартете А завершилась со счетом 2:0.

До этой встречи сборные встречались между собой шесть раз. Дважды побеждали турки. Еще три раза успех праздновали валийцы.

Уэльс - Турция

Поединок начался при существенном преимуществе сборной Уэльса. Бэйл, Рэмзи и компания полностью доминировали в дебюте, прижав турков к своим воротам.

Видео дня

Уэльс раз за разом создавал опасные моменты, но в заключительной фазе очень страдала реализация.

Уэльс больше атаковал

Лишь ближе к перерыву сборная Турции смогла добиться в игре определенного баланса. Она выглядела более мощно, чем в 1-м туре, но перед перерывом все же пропустила.

На 42-й минуте Бэйл исполнил великолепный заброс на Рэмзи из глубины поля, футболист "Ювентуса" избежал офсайда, одним касанием обработав мяч, а вторым отправив круглый снаряд в нижний угол.

Аарон Рэмзи

В дебюте второго тайма сборная Уэльса могла удвоить преимущество после того, как Артур Диаш назначил пенальти за снос Бэйла. Сам игрок "Реала" взялся исполнять удар, но сделал это очень неудачно, отправив мяч на трибуны.

Гарэт Бэйл не забил пенальти
Гарэт Бэйл

Турки вяло пытались отыграться, при этом очень много времени на развитие атак шло впустую.

Турки пытались сравнять в концовке

Лишь за несколько минут до финального свистка подопечные Шенола Гюншеа устроили настоящий штурм, но забить так и не смогли.

Сборная Турции пропустила на последних секундах второй гол

Вместо этого турецкие игроки пропустили второй гол, что практически лишило их шансов на выход в плей-офф.

Свой следующий поединок Уэльс проведет 20 июня против команды Италии. Турки сыграют против Швейцарии. Оба матча начнутся в 19:00.

Календарь группового этапа Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.
Группы Евро-200.

Напомним, что в первой игре Евро-2020 Турция была разгромлена Италией (0:3). Швейцария свела вничью встречу с Уэльсом (1:1).

Швейцария проиграла Италии на старте

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

АзербайджанБакуЕвро-2020сборная Турции по футболусборная Уэльса по футболу