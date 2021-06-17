Италия – Швейцария: видеообзор матча Евро-2020

Сборная Швейцарии по футболу не смогла справиться с командой Италии во 2-м туре чемпионата Европы-2020. Поединок в Риме завершился со счетом 3:0.

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Италия – Швейцария 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 26 Локателли, 2:0 – 52 Локателли, 3:0 – 89 Иммобиле.

Италия – Доннарумма, Кьеллини (Ачерби, 24), Ди Лоренцо, Бонуччи, Спинаццола, Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Инсинье (Кьеза, 69), Локателли (Пессина, 86), Берарди (Толои, 70), Иммобиле.

Швейцария – Зоммер, Мбабу (Видмер, 58), Шер (Цубер, 57), Эльведи, Родригес, Джака, Фройлер (Соу, 84), Шакири (Варгас, 76), Аканджи, Эмболо, Сеферович (Гавранович, 46).

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Предупреждения: Гавранович (49), Эмболо (79).

Напомним, что до этого Италия и Швейцария провели между собой 57 матчей. 28 побед на счету Италии. 7 раз побеждали швейцарцы.

В своем следующем поединке Швейцария сыграет против Турции. Италия сразиться с Уэльсом. Оба матча состоятся 20 июня и начнутся в одно время 19:00.

Напомним, что в первом туре игра Швейцария – Уэльс завершилась со счетом 1:1. Итальянцы разгромили в стартовом матче Евро-2020 Турцию (3:0).

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".