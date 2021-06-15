Венгрия – Португалия: видеообзор матча Евро-2020
Сборная Венгрии не смогла сотворить сенсацию в матче с командой Португалии в 1-м туре чемпионата Европы-2020 и опровергнуть прогноз букмекеров. Поединок в Будапеште на "Пушкаш Арене" завершился со счетом 0:3.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор.
Венгрия – Португалия 0:3 (0:0, 0:3)
Голы: 0:1 – 84 Геррейру, 0:2 – 87, пенальти Роналду, 0:3 – 90 Роналду.
Венгрия – Гулачи, Фиола (Варга, 89), Салаи, Ботка, Ловренчич, Шафер (Него, 66), Надь (Варга, 89), Шаллаи (Шен, 78), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Орбан, Салаи.
Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Саншеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Бруну Фернандеш (Моутинью, 89), Диогу Жота (Андре Силва, 81), Роналду.
Предупреждения: Рубен Диаш (38), Него (80), Орбан (86).
Напомним, что днем ранее на Евро-2020 были сыграны матчи 1-го тура в квартетах D и Е.
Огромной неожиданностью завершилась игра в Севилье, где национальная команда Испания сыграла в сухую ничью со Швецией.
В остальных двух матчах Чехия обыграла Шотландию (0:2), а сборная Словакии неожиданно обыграла Польшу (2:1).
Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".