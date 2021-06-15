Венгрия – Португалия: видеообзор матча Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Венгрия Португалия

Сборная Венгрии не смогла сотворить сенсацию в матче с командой Португалии в 1-м туре чемпионата Европы-2020 и опровергнуть прогноз букмекеров. Поединок в Будапеште на "Пушкаш Арене" завершился со счетом 0:3.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор.

Венгрия – Португалия 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 84 Геррейру, 0:2 – 87, пенальти Роналду, 0:3 – 90 Роналду.

Венгрия – Гулачи, Фиола (Варга, 89), Салаи, Ботка, Ловренчич, Шафер (Него, 66), Надь (Варга, 89), Шаллаи (Шен, 78), Кляйнхайслер (Шигер, 78), Орбан, Салаи.

Португалия – Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Вильям Карвалью (Саншеш, 81), Бернарду Силва (Рафа Силва, 71), Бруну Фернандеш (Моутинью, 89), Диогу Жота (Андре Силва, 81), Роналду.

Видео дня

Предупреждения: Рубен Диаш (38), Него (80), Орбан (86).

Напомним, что днем ранее на Евро-2020 были сыграны матчи 1-го тура в квартетах D и Е.

Группы Евро-2020.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.

Огромной неожиданностью завершилась игра в Севилье, где национальная команда Испания сыграла в сухую ничью со Швецией.

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В остальных двух матчах Чехия обыграла Шотландию (0:2), а сборная Словакии неожиданно обыграла Польшу (2:1).

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Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

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