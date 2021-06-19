Испания неожиданно потеряла очки на Евро-2020, не забив победный пенальти. Видео

Сборная Испании по футболу в матче 2-го тура чемпионата Европы неожиданно не смогла обыграть команду Польши. Встреча в Севилье завершилась со счетом 1:1.

Для Испании это стало 2-й ничьей в 10 противостояниях с Польшой на уровне футбольных сборных. 8 игр завершились поражением поляков.

Перед матчем букмекеры на победу испанцев принимали ставки с коэффициентом 1,40. Ничья оценивалась показателем 5,10.

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Испания с первых минут захватила инициативу в матче, уверенно контролируя мяч, комбинируя на половине поля поляков. Морено больше действовал на фланге, но при подключении Льоренте смещался в центр.

У польской сборной очень глубоко располагался Роберт Левандовски. Молодой Свидерски действовал чуть впереди капитана. Льорента и Дани Ольмо раз за разом создавали угрозы воротам Щенсного.

На 19-й минуте Левандовски убежал в первую контратаку Польши, однако его грамотно остановил Жорди Альба.

В середине тайма сыграла ставка Луиса Энрика на Жерара Морено. 29-летний нападающий "Вильярреала" выполнил феноменальный удар, на который откликнулся Альваро Мората. Форвард "Ювентуса" выскочил из-за спины защитников на линии вратарской и удачно подставил ногу. Изначально рефери зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR засчитал взятие ворот.

Морено был главной звездой матча, успевая и на правом фланге, и в центре. Польские игроки выглядели немного подавленными.

Испанцы же на кураже продолжали комбинировать и владеть мячом.

Ближе к концовке польская сборная пришла в себя и Свидерски мог сравнивать счет, но его удар приняла на себя штанга.

Второй тайм начался феерически. На 54-й минуте Камиль Юзвяк сделал точный навес в штрафную, где Роберт Левандовски головой отправляет мяч точно под штангу – 1:1.

Пропущенный гол взбодрил подопечных Луиса Энрике и они стали атаковать гораздо опаснее. На 57-й минуте Морено упал в польской штрафной и итальянец Даниэле Орсато, воспользовавшись просмотром видеоповтора, поставил пенальти.

Морено забить не смог, попав в штангу. Первый на добивании был Морато, которому тоже не удалось поразить ворота.

Оставшиеся минуты прошли в штурме испанцев, но игроки из Польши самоотверженно бросались в ноги сопернику, отстояв сенсационную ничью.

Испания – Польша 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 25 Мората, 1:1 – 54 Левандовски.

Испания – Унаи Симон, Пау Торрес, Альба, Лапорт, Родри, Льоренте, Ольмо (Ферран Торрес, 61), Коке (Сарабия, 68), Педри, Мората (Ойарсабаль, 87), Жерар Морено (Фабиан Руис, 68).

Польша – Шченсны, Беднарек (Давидович, 85), Глик, Берешиньски, Пухач, Клих (Козловски, 55), Юзвяк, Зелиньски, Модер (Линетти, 85), Свидерски (Франковски, 68), Левандовски.

Предупреждения: Клих (36), Модер (57), Юзвяк (59), Пау Торрес (81), Левандовски (90), Родри (90).

Свой заключительный поединок группового этапа "фурия роха" проведет 23 июня против Словакии. Начало в 19:00.

Напомним, что в первом туре испанцы на своем поле не смогли победить Швецию. Команды расписали нулевую ничью.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".